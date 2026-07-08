HYBE Perkenalkan Girls Archives, Girl Group Kolaborasi Jepang-Korea dengan Konsep 2.5D

Girls archive yuisa, ena, seoyeon, hinari, sojeong (x @HYBE_chart)
JawaPos.com – HYBE kembali memperkenalkan girl group baru, Girls Archives, proyek girl group hasil kolaborasi antara Jepang dan Korea Selatan yang digarap bersama perusahaan hiburan Jepang INCS toenter.
Grup beranggotakan lima orang ini mengusung konsep 2.5D entertainment, memadukan aktivitas idol di dunia nyata dengan karakter virtual yang memiliki kisah dan semesta (universe) tersendiri.
Menurut laporan Asian Entertainment, Girls Archives dirancang sebagai proyek lintas negara yang menggabungkan budaya pop Jepang dan sistem pelatihan idol khas K-pop.
Setiap anggota tidak hanya tampil sebagai penyanyi di dunia nyata, tetapi juga memiliki karakter digital yang akan berkembang melalui cerita dan konten multimedia. Proyek ini diharapkan mampu memberikan pengalaman yang lebih untuk para penggemar.
Konsep 2.5D sendiri telah berkembang pesat di Jepang melalui perpaduan karakter fiksi dengan penampil nyata. HYBE kini membawa pendekatan tersebut ke industri K-pop dengan menghadirkan proyek yang menghubungkan musik, animasi, hingga dunia virtual dalam satu ekosistem hiburan.
Anggota Girls Archives terdiri dari Yuisa, Ena, Seoyeon, Hinari, dan Sojeong. Beberapa nama telah dikenal publik melalui program survival maupun proyek trainee HYBE sebelumnya. Kehadiran mereka menjadi sorotan karena memadukan talenta dari Jepang dan Korea dalam satu grup global.
Selain aktivitas musik, Girls Archives juga akan membangun dunia cerita yang berkembang seiring perjalanan grup. Setiap anggota memiliki "diary character" atau karakter virtual yang akan menjadi bagian penting dari narasi mereka. Strategi ini memperluas pengalaman penggemar di luar rilisan musik melalui berbagai konten digital dan proyek multimedia.
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