Adik Jihyo TWICE akan Debut Sebagai Anggota Girl Grup K-pop di Bawah Naungan HYBE

JawaPos.com - Park Seo Yeon, adik bungsu dari Jihyo TWICE menjadi sorotan setelah tampil dalam video teaser untuk proyek girl group terbaru dari ABD.

ABD merupakan label baru dari HYBE, meluncurkan akun media sosial resminya pada tanggal 26 Mei.

Akun media sosial ABD, merilis enam video pendek yang memperkenalkan girl group pertamanya, yang diperkirakan akan debut pada paruh kedua tahun ini.

Beberapa calon anggota sempat muncul sekilas dalam video-video tersebut, tetapi Seo Yeon menarik perhatian khusus karena hubungan keluarganya dengan Jihyo.

Dalam cuplikan-cuplikan tersebut, ciri-ciri wajah Seo Yeon yang khas mengingatkan penonton pada kakak perempuannya.

Lahir pada tahun 2008, ia diketahui telah menjalani pelatihan selama bertahun-tahun menjelang debutnya

Debut yang dinantikan ini akan membuat ketiga bersaudara dalam keluarga Jihyo aktif di industri hiburan.

Jihyo sebagai kakak tertua, telah meraih popularitas global sebagai vokalis utama TWICE, sementara adik keduanya, Lee Ha Eum, telah menekuni karir akting, terutama melalui drama web.

Dengan Seo Yeon yang kini bersiap untuk debut sebagai anggota girl group, keluarga ini menjadi sorotan sebagai trio selebriti.

Cuplikan-cuplikan dari ABD, juga memberikan petunjuk mengenai arah kreatif label tersebut.

Video-video tersebut menampilkan visual yang mencolok, warna-warna ceria, serta objek-objek yang dirancang berdasarkan huruf 'a', 'b', dan 'd'.

Pesan-pesan dalam klip-klip tersebut menggambarkan ABD, sebagai label baru yang mengkhususkan diri pada girl group dan mengisyaratkan, konsep yang berfokus pada upaya melepaskan diri dari formula-formula baku, serta menjelajahi kemungkinan-kemungkinan baru.

Dikutip dari Korea Times, ABD adalah label baru yang baru saja didirikan oleh HYBE. Namanya merupakan singkatan dari slogan 'A Bold Dream' (Mimpi yang Berani).

Girl group pertama dari label ini akan diawasi oleh Han Sung Soo, seorang produser profesional yang telah mengerjakan artis-artis seperti SEVENTEEN, After School, IZ*ONE, dan TWS.

Dengan HYBE meluncurkan proyek girl group baru dan adik bungsu Jihyo dikabarkan termasuk di antara anggotanya, perhatian semakin tertuju pada tim debut ABD.