Pernah Dirumorkan Dating, Eks Trainee SM dan Eks HYBE Kini Fokus Debut Masing-Masing

JawaPos.com - Salah satu mantan trainee SM Entertainment dan HYBE menjadi sorotan publik setelah kabar mengenai hubungan keduanya mencuat.

Anderson sebelumnya dikenal melalui program survival NCT Universe: LASTART yang diselenggarakan SM Entertainment untuk memilih anggota grup baru yang kemudian debut sebagai NCT WISH.

Dalam program tersebut, ia menjadi salah satu trainee yang bersaing memperebutkan posisi debut. Namun, ia tidak berhasil masuk ke dalam susunan anggota akhir grup.

Setelah program berakhir, Anderson diketahui meninggalkan SM Entertainment dan mulai aktif membagikan aktivitasnya melalui akun media sosial pribadi.

Perhatian penggemar kemudian tertuju pada sejumlah unggahan yang memperlihatkan kedekatannya dengan Marquise, mantan trainee HYBE yang juga pernah mengikuti program survival.

Marquise dikenal sebagai salah satu peserta Dream Academy, program survival global yang akan mendebutkan girl grup baru yang nantinya menjadi member KATSEYE.

Meski berhasil bertahan hingga tahap akhir kompetisi, Marquise tidak masuk ke dalam formasi grup debut yang dibentuk melalui acara tersebut.

Saat ini, Marquise berada di bawah naungan YUPP! Entertainment dan dijadwalkan memulai aktivitas debut solonya dalam waktu dekat.

Sementara itu, Anderson juga dikabarkan sedang mempersiapkan debut bersama boy group baru bernama WAYF BOYS.