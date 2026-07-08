HYBE Gelar Audisi Global ‘Next New Creator’ untuk Temukan Produser Musik Masa Depan

poster next new creator - hybe (x @tomsonwoo)
JawaPos.com – HYBE Labels membuka peluang untuk talenta musik dari seluruh dunia. Agensi yang menaungi sejumlah artis K-pop ternama ini meluncurkan program audisi global "Next New Creator", sebuah ajang pencarian produser musik generasi terbaru yang siap menciptakan lagu-lagu pop berskala internasional.
Program audisi tersebut melibatkan beberapa label utama di bawah naungan HYBE Music Group, yakni BIGHIT MUSIC, BELIFT LAB, PLEDIS Entertainment, YX LABELS, serta HYBE JAPAN.
Melalui kolaborasi ini, HYBE berharap dapat menemukan kreator musik berbakat yang akan menjadi bagian dari kreatif perusahaan di masa depan.
Audisi terbuka calon produser musik pop berusia 18 tahun ke atas dari seluruh dunia tanpa batasan latar belakang pendidikan maupun pengalaman profesional.
Pendaftaran akan dibuka mulai 14 Juli hingga 12 Agustus 2026 (KST), dan peserta dapat mendaftar secara individu maupun dalam tim melalui situs resmi "Next New Creator".
Setiap peserta diminta mengirimkan dua hingga lima lagu demo yang menonjolkan orisinalitas, identitas musikal, serta potensi untuk menghasilkan musik pop yang mampu bersaing di pasar global.
Para juri akan menilai kreativitas, karakter musik yang unik, dan pemahaman peserta terhadap tren musik internasional.
Peserta yang lolos seleksi awal akan mengikuti beberapa tahapan evaluasi hingga babak final.
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