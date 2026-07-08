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Risma Azzah Fatin
Rabu, 8 Juli 2026 | 17.06 WIB

5 Alasan The Odyssey Jadi Film Paling Ambisius Christopher Nolan dalam Karier Penyutradaraannya

The Odyssey (Instagram @universalpictures) - Image

The Odyssey (Instagram @universalpictures)

JawaPos.com – Setelah sukses besar melalui Oppenheimer, Christopher Nolan kembali mencuri perhatian dengan memilih The Odyssey sebagai proyek film berikutnya.

Adaptasi karya klasik Homer tersebut disebut sebagai film paling ambisius dalam karier sang sutradara karena memadukan skala produksi raksasa dengan cerita yang telah bertahan selama ribuan tahun.

Berikut 5 fakta yang menjadikan The Odyssey sebagai proyek paling epik Christopher Nolan, seperti dilansir dari laman The Guardian pada Selasa (7/7).

1.     Diadaptasi dari Salah Satu Karya Sastra Paling Berpengaruh dalam Sejarah

The Odyssey merupakan puisi epik karya Homer yang diyakini ditulis pada abad ke-8 sebelum Masehi. Kisah ini mengikuti perjalanan panjang Odysseus untuk kembali ke Ithaca setelah berakhirnya Perang Troya. Nolan menilai cerita tersebut memiliki tema universal yang tetap relevan hingga saat ini.

2.     Memiliki Keterkaitan dengan hampir Seluruh Film Christopher Nolan

Nolan mengungkapkan bahwa tema-tema dalam The Odyssey secara tidak langsung telah hadir dalam sebagian besar film yang pernah ia sutradarai. Perjalanan pulang, pencarian jati diri, hingga pergulatan batin seorang pahlawan menjadi benang merah yang juga muncul dalam Memento, The Dark Knight, Inception, Interstellar, hingga Oppenheimer. Karena itu, The Odyssey dianggap sebagai proyek yang paling mewakili visi sinematiknya.

3.     Menghadirkan Produksi Berskala Terbesar dalam Karier Christopher Nolan

Editor: Novia Tri Astuti
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