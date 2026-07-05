Kisah Reza Bukan di Rutan Salemba Jadi Film: Bukti Nyata Kesempatan Kedua Itu Ada

Peluncuran film "Sintas" di Rutan Salemba, Jakarta Pusat pada Jumat (3/7). (Istimewa)

JawaPos.com - Stigma negatif sering kali melekat pada kehidupan di balik jeruji besi. Melalui film pendek berjudul "SINTAS", rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Salemba Jakarta Pusat mencoba membantah pandangan tersebut dengan menunjukkan bahwa harapan dan kesempatan kedua itu nyata adanya.

Menariknya, film yang diangkat dari kisah nyata ini disutradarai langsung oleh Reza Bukan, yang juga merupakan mantan warga binaan. Tak hanya itu, aktor-aktor lainnya yang terlibat juga berasal dari lingkungan lapas. Mulai dari sipir hingga tokoh agama yang berkhutbah di dalam lapas.

Kolaborasi antara Rutan Jakarta Pusat dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan ini menjadi bukti bahwa sistem pidana kini fokus pada pembinaan, bukan sekadar kurungan fisik.

Di balik sistem pengamanan, terdapat berbagai program pembinaan yang memberikan kesempatan bagi warga binaan untuk memperoleh pendidikan, mengembangkan keterampilan, menjaga kesehatan fisik dan mental, membangun karakter, serta mempersiapkan diri untuk kembali menjalankan fungsi sosial di tengah masyarakat.

Nilai kekeluargaan, kepedulian, dan kesempatan kedua menjadi pesan utama yang ingin disampaikan kepada publik melalui film ini.

Dari Pengalaman Pribadi Menjadi Film Pendek Sutradara film "SINTAS", Reza Bukan, mengungkapkan bahwa seluruh alur cerita dalam film ini berakar dari pengalaman pribadinya saat menjalani masa pembinaan. Bagi Reza, karya ini adalah refleksi jujur mengenai sebuah proses perubahan.