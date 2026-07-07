San ATEEZ Ternyata Ikut Garap Koreografi 'BAD', Fakta Ini Terungkap di Video Behind the Scenes MV

San ateez (x @1024updates)
JawaPos.com – Lagu ATEEZ yang berjudul "BAD" sukses mencuri perhatian penggemar. Tak hanya karena energi panggung, koreografi lagu tersebut juga menjadi perbincangan hangat setelah terungkap bahwa San berpartisipasi dalam proses pembuatannya bersama koreografer ternama Leejung Lee.
Fakta tersebut diungkap melalui video di kanal YouTube resmi ATEEZ yang menampilkan proses di balik pembuatan video musik (MV) "BAD".
Dalam video tersebut, terungkap bahwa San turut memberikan ide dan berkontribusi langsung dalam penyusunan koreografi bersama Leejung Lee, sehingga menghasilkan penampilan yang lebih kuat dan penuh karakter.
Keterlibatan San menjadi bukti perkembangan perannya sebagai performer sekaligus kreator di balik penampilan ATEEZ.
Gerakan dalam "BAD" memadukan kekuatan, presisi, dan ekspresi emosional yang menjadi ciri khas grup tersebut, sehingga mendapat banyak pujian dari penggemar maupun komunitas dance K-Pop.
Dance practice dan berbagai penampilan panggung "BAD" juga memperlihatkan detail koreografi yang penuh sinkronisasi serta formasi yang dinamis.
Banyak penggemar menyoroti cara San mengeksekusi setiap gerakan dengan intensitas tinggi, membuat penampilannya kembali viral di media sosial.
Ini bukan kali pertama San terlibat dalam penyusunan koreografi ATEEZ. Sebelumnya, idol kelahiran 1999 tersebut juga berkontribusi dalam koreografi lagu "WORK", yang semakin memperkuat reputasinya sebagai salah satu performer terbaik di generasi keempat K-Pop.
Dengan keterlibatan langsung San dan sentuhan kreatif Leejung Lee, koreografi "BAD" berhasil menghadirkan identitas baru bagi ATEEZ.
Penampilan tersebut kembali menegaskan kekuatan grup sebagai salah satu boy group yang dikenal lewat kualitas performa panggung dan koreografi yang selalu inovatif.
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