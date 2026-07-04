Album GOLDEN HOUR : Part.5 Milik ATEEZ Berhasil Tuai Rekor Penjualan di Minggu Pertama

ATEEZ. Sumber foto: Soompi
JawaPos.com - Selalu memukau dengan penampilannya, boygrup asal Korea ATEEZ telah mencapai puncak karier baru dengan rilisan terbaru mereka
Dikutip dari Soompi, Jum’at (3/7), sedang naik daun, mereka selalu menghasilkan karya-karya spektakuler dan disukai penggemar.
Minggu lalu, ATEEZ melakukan comeback yang sangat dinantikan dengan mini album baru mereka ‘GOLDEN HOUR : Part.5’ dan lagu utama ‘BAD’ pada 26 Juni.
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Sedangkan menurut Hanteo Chart, ATEEZ telah mencapai penjualan minggu pertama tertinggi sepanjang karier mereka dengan mini album tersebut.
Faktanya, pada minggu pertama rilisnya (26 Juni hingga 2 Juli), GOLDEN HOUR : Part.5 terjual sebanyak 1.885.712 kopi.
Jumlah tersebut memecahkan rekor penjualan minggu pertama ATEEZ sebelumnya sebesar 1.707.870 yang dicetak oleh album tahun 2023 THE WORLD EP.FIN: WILL saat tiga tahun lalu.
ATEEZ yang dikenal sebelum debut sebagai KQ Fellaz, merupakan boy grup beranggotakan 8 orang di bawah naungan KQ Entertainment.
Seonghwa, Hongjoong, Yunho, Yeosang, San, Mingi, Wooyoung, dan Jongho menjadi anggota dalam grup ini
Sebuah lagu pra-debut ‘From’ pada 9 Juli 2018 telah mereka rilis bersama trainee lain bernama Junyoung.
Grup ini debut pada 24 Oktober 2018 dengan mini album ‘Treasure Ep.1: All to Zero,’ yang kemudian pada 8 Juli 2019, ATEEZ menandatangani kontrak dengan label rekaman AS RCA Records.
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