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Aulia Ramadhani
Minggu, 5 Juli 2026 | 06.09 WIB

Album GOLDEN HOUR : Part.5 Milik ATEEZ Berhasil Tuai Rekor Penjualan di Minggu Pertama

ATEEZ. Sumber foto: Soompi - Image

ATEEZ. Sumber foto: Soompi

JawaPos.com - Selalu memukau dengan penampilannya, boygrup asal Korea ATEEZ telah mencapai puncak karier baru dengan rilisan terbaru mereka

Dikutip dari Soompi, Jum’at (3/7), sedang naik daun, mereka selalu menghasilkan karya-karya spektakuler dan disukai penggemar.

Minggu lalu, ATEEZ melakukan comeback yang sangat dinantikan dengan mini album baru mereka ‘GOLDEN HOUR : Part.5’ dan lagu utama ‘BAD’ pada 26 Juni.

Sedangkan menurut Hanteo Chart, ATEEZ telah mencapai penjualan minggu pertama tertinggi sepanjang karier mereka dengan mini album tersebut.

Faktanya, pada minggu pertama rilisnya (26 Juni hingga 2 Juli), GOLDEN HOUR : Part.5 terjual sebanyak 1.885.712 kopi.

Jumlah tersebut memecahkan rekor penjualan minggu pertama ATEEZ sebelumnya sebesar 1.707.870 yang dicetak oleh album  tahun 2023 THE WORLD EP.FIN: WILL saat tiga tahun lalu.

ATEEZ yang dikenal sebelum debut sebagai KQ Fellaz, merupakan boy grup beranggotakan 8 orang di bawah naungan KQ Entertainment.

Seonghwa, Hongjoong, Yunho, Yeosang, San, Mingi, Wooyoung, dan Jongho menjadi anggota dalam grup ini

Sebuah lagu pra-debut ‘From’ pada 9 Juli 2018 telah mereka rilis bersama trainee lain bernama Junyoung.

Grup ini debut pada 24 Oktober 2018 dengan mini album ‘Treasure Ep.1: All to Zero,’ yang kemudian pada 8 Juli 2019, ATEEZ menandatangani kontrak dengan label rekaman AS RCA Records.

Editor: Hanny Suwindari
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