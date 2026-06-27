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Leni Setya Wati
Minggu, 28 Juni 2026 | 05.33 WIB

ATEEZ Gebrak Industri Musik Lewat MV 'BAD', Tampilkan Konsep Berani dan Penuh Karisma

Ilustrai photo dari x @soompi - Image

Ilustrai photo dari x @soompi

JawaPos.com - ATEEZ kembali mengguncang industri K-Pop dengan comeback terbaru mereka melalui lagu utama "BAD", sebuah rilisan yang memadukan energi eksplosif, visual sinematik, dan performa panggung yang memikat.

Dirilis sebagai title track dari album GOLDEN HOUR : Part.5, video musik ini langsung menjadi perbincangan hangat di kalangan penggemar global berkat konsepnya yang berani dan penuh karakter.

Sejak adegan pembuka, MV "BAD" membawa penonton memasuki dunia yang dipenuhi nuansa gelap, futuristik, dan penuh ketegangan.

Tata visual yang megah dipadukan dengan permainan cahaya dramatis menciptakan pengalaman sinematik yang memperkuat setiap emosi dalam lagu.

Delapan anggota ATEEZ tampil dengan karisma yang semakin matang, menampilkan sisi baru yang lebih berani sekaligus memancarkan kepercayaan diri di setiap adegan.

Secara musikal, "BAD" menghadirkan perpaduan hip-hop, electronic, dan beat menghentak yang mampu membangun atmosfer penuh adrenalin.

Aransemen yang dinamis berpadu dengan vokal emosional dan rap berkarakter, menghasilkan lagu yang terasa intens dari awal hingga akhir.

Refrain yang mudah melekat di telinga semakin mempertegas daya tarik lagu ini sebagai salah satu comeback paling kuat ATEEZ.

Tak hanya menawarkan musik yang impresif, ATEEZ juga kembali membuktikan reputasi mereka sebagai grup dengan performa kelas dunia.

Koreografi "BAD" dikemas dengan gerakan yang presisi, formasi yang kompleks, serta transisi yang mulus, menghadirkan pertunjukan yang memancarkan kekuatan dan kekompakan khas ATEEZ.

Editor: Hanny Suwindari
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