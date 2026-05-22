Gemparkan Dunia Musik, ATEEZ Rilis Teaser untuk Album Baru GOLDEN HOUR : Part.5

ATEEZ. (Soompi)
JawaPos.com - Boygrup asal Korea Selatan, ATEEZ, kabarnya akan kembali dengan album baru.
Dilansir dari Soompi, Jum’at (22/5), kabar bahagia ini pun disambut para penggemar dengan antusias dan tak sabar.
Pada 22 Mei, sebuah video teaser yang dirilis mengumumkan album baru grup tersebut, GOLDEN HOUR : Part.5.
Dalam video terlihat latar hitam serta gambar seperti bentuk cairan abstrak berwarna merah yang semakin menambah penasaran.
Menariknya, album ini dijadwalkan akan dirilis pada 26 Juni pukul 1 siang KST, yang pasti penggemar tak sabar menantikannya.
Disukai penggemar, video musik ATEEZ yaitu Adrenaline mencapai peringkat No. 1 di daftar Video Trending Teratas YouTube di seluruh dunia
Grup ini terdiri dari anggota yang bertalenta yaitu Seonghwa, Hongjoong, Yunho, Yeosang, San, Mingi, Wooyoung, dan Jongho.
Mereka telah merilis sebuah lagu pra-debut ‘From’ pada 9 Juli 2018 bersama trainee lain bernama Junyoung.
