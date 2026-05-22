Gemparkan Dunia Musik, ATEEZ Rilis Teaser untuk Album Baru GOLDEN HOUR : Part.5

JawaPos.com - Boygrup asal Korea Selatan, ATEEZ, kabarnya akan kembali dengan album baru.

Dilansir dari Soompi, Jum’at (22/5), kabar bahagia ini pun disambut para penggemar dengan antusias dan tak sabar.

Pada 22 Mei, sebuah video teaser yang dirilis mengumumkan album baru grup tersebut, GOLDEN HOUR : Part.5.

Dalam video terlihat latar hitam serta gambar seperti bentuk cairan abstrak berwarna merah yang semakin menambah penasaran.

Menariknya, album ini dijadwalkan akan dirilis pada 26 Juni pukul 1 siang KST, yang pasti penggemar tak sabar menantikannya.

Disukai penggemar, video musik ATEEZ yaitu Adrenaline mencapai peringkat No. 1 di daftar Video Trending Teratas YouTube di seluruh dunia

Grup ini terdiri dari anggota yang bertalenta yaitu Seonghwa, Hongjoong, Yunho, Yeosang, San, Mingi, Wooyoung, dan Jongho.