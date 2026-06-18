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Abdul Rahman
Jumat, 19 Juni 2026 | 06.11 WIB

Beradu Akting dengan Kenny Austin, Gisella Anastasia Bintangi Sinetron Tobat Jatuh Cinta

Jumpa pers sinetron Tobat Jatuh Cinta. (Abdul Rahman/JawaPos.com) - Image

Jumpa pers sinetron Tobat Jatuh Cinta. (Abdul Rahman/JawaPos.com)

JawaPos.com - Gisella Anastasia dipercaya menjadi pemeran utama dalam sinetron Tobat Jatuh Cinta. Di sinetron tayangan saluran televisi RCTI tersebut, ibunda Gempi memerankan karakter sebagai Mila.

Menariknya di sinetron yang akan tayang mulai 22 Juni 2026 mendatang, Gisel beradu akting dengan suami Amanda Manopo, Kenny Austin.

Gisel mengakui bahwa dirinya belum pernah beradu akting dengan Kenny Austin. Namun, dia sudah saling kenal sebelumnya sehingga mempermudah untuk mendapatkan chemistry.

“Aku pernah satu acara bareng olahraga. Terus, kita juga sempat trip bareng sama Kenny dan Manda. Beberapa minggu bareng, jadi lumayan dekat sama mereka. Pas begitu syuting, lebih ngalir sih,” ujar Gisella Anastasia dalam jumpa pers di bilangan Kebon Jeruk Jakarta Barat, Rabu (17/6).

Gisel mengatakan, beradu akting dengan Kenny Austin tidak langsung dalam porsi besar di episode awal. Namun seiring bergulirnya cerita, akan mulai banyak dan bakal bikin penonton terhibur.

"Di awal-awal ketemunya masih jarang, masih dipirit-pirit dulu nih sama sama tim kayaknya. Jadi, nggak ada yang susah gimana sih, ngalir aja giu. Kita juga sudah bisa ngebayangin nih bakal gimana, maunya gimana," katanya.

Menurut Gisel, di awal terlibat dalam sinetron Tobat Jatuh Cinta, dirinya tidak diberi tahu akan menjadi pemeran utama. Dia pun cukup terkejut pada saat diberi tahu ternyata menjadi sosok sentral dalam sinetron.

Bagi Gisel, menjadi pemeran utama sangat menantang. Bukan hanya tentang akting, tapi juga terkait dengan waktunya yang bakal banyak terkuras di lokasi syuting dan bisa berdampak pada rutinitas sehari-harinya.

"Karena aku punya anak, ada kewajiban-kewajiban yang lain yang harus dijalankan setiap hari. Tapi makin ke sini, sudah bisa enjoy," ungkapnya.

Editor: Abdul Rahman
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