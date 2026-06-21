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Abdul Rahman
Minggu, 21 Juni 2026 | 16.51 WIB

Profil Icuk Baros atau Icuk Nugroho, Pemeran Saep dalam Sinetron Preman Pensiun yang Memorable 

Aktor Icuk Nugroho atau Icuk Baros. (Instagram: saepcopet1)

JawaPos.com - Dunia hiburan Tanah Air kembali dirundung duka. Aktor Icuk Nugroho yang lebih dikenal publik dengan nama Icuk Baros meninggal dunia pada Sabtu (20/6) setelah sempat mendapat perawatan intensif di sebuah rumah sakit.

Sosok yang melekat lewat karakter Kang Saep atau Bos Copet dalam serial televisi Preman Pensiun itu mengembuskan napas terakhir di usia 50 tahun. Kabar duka tersebut disampaikan sejumlah sahabat sesama pemain Preman Pensiun melalui unggahan di media sosial.

Profil Icuk Nugroho atau Icuk Baros

Icuk Baros lahir dengan nama Icuk Nugroho di Cimahi, Jawa Barat, pada 28 April 1976. Sebelum dikenal sebagai aktor, ia merupakan sosok kreator yang juga menekuni dunia penulisan skenario dan komedi.

Perjalanan kariernya di dunia hiburan tidak langsung berada di puncak, menggenggam kesuksesan, dan namanya jadi populer.Icuk Baros memulainya melalui dari proses panjang sebagai pekerja kreatif dan ulet, serta konsisten dengan apa yang dia inginkan.

Perjalanan Karier Icuk Nugroho Sebelum Terkenal

Sebelum namanya dikenal luas, Icuk Nugroho lebih dulu aktif di belakang layar sebagai penulis skenario. Ia terlibat dalam pembuatan sejumlah karya seperti film pendek dan program televisi. Kecintaannya terhadap dunia seni kemudian membawanya mencoba peruntungan sebagai pemain di depan layar sebagai aktor.

Icuk mulai mendapatkan kesempatan tampil sebagai aktor melalui sejumlah produksi. Salah satu langkah awalnya adalah ketika ia tampil dalam FTV Gede Rasa. Dari pengalaman tersebut, kemampuan aktingnya terus berkembang hingga akhirnya mendapat kesempatan lebih besar di industri hiburan nasional.

Nama Icuk Baros Melejit Lewat Peran Saep di Preman Pensiun

Nama Icuk Nugroho mulai dikenal luas publik setelah memerankan karakter Saep dalam sinetron populer Preman Pensiun pada 2015. Karakter tersebut menjadi salah satu tokoh yang sangat mudah diingat karena gaya bicara, pembawaan, serta karakter uniknya sebagai Bos Copet.

Karakter Saep membuat namanya semakin dekat dengan masyarakat dan menjadikannya salah satu wajah kuat dalam Preman Pensiun. Meski memerankan tokoh identik dengan dunia kriminal dalam cerita, Icuk Nugroho justru dikenal sebagai pribadi yang ramah dan humoris di luar layar.

Editor: Abdul Rahman
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