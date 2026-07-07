Sinopsis Sinetron Terlanjur Mencintaimu: Kisah Tentang Tragedi, Balas Dendam, hingga Ketulusan Cinta

Jumpa pers sinetron Terlanjur Mencintaimu. (istimewa)
JawaPos.com - RCTI menghadirkan sinetron terbaru berjudul Terlanjur Mencintaimu yang dibintangi oleh Marsha Aruan dan Chicco Jerikho. Sinetron yang tayang mulai 4 Juli 2026 tersebut menghadirkan kisah penuh tragedi, balas dendam, dan ketulusan cinta.
Sinetron Terlanjur Mencintaimu diwarnai alur cerita sangat emosional dipenuhi intrik keluarga dan pengkhianatan.
Cerita berpusat pada Arumi (Marsha Aruan), perempuan pekerja keras yang mencari nafkah sebagai barista keliling demi menghidupi keluarganya. Kehidupannya berubah ketika menikah dengan Rendi (Migdad Syaddad), pria kaya yang diyakininya sebagai cinta sejatinya.
Namun sayangnya kebahagiaan itu ternyata hanya sesaat. Rendi diam-diam memiliki istri bernama Laura (Jennifer Eve).
Arumi ternyata hanya dimanfaatkan sebagai jalan untuk mendapatkan keturunan. Sementara Laura menjadi sosok manipulatif yang rela melakukan berbagai cara demi mempertahankan kekayaan dan statusnya.
Konflik memuncak ketika sebuah kecelakaan tragis merenggut nyawa Nadya, istri dokter kandungan Elio (Chicco Jerikho). Pada saat yang sama, bayi yang dikandung Arumi dinyatakan meninggal dunia.
Belakangan, diketahui bahwa bayi Arumi sebenarnya masih hidup dan diam-diam dirawat oleh Rendi dan Laura, dianggap sebagai anak mereka sendiri.
Setelah tragedi itu, Rendi menghilang tanpa jejak dan meninggalkan Arumi menghadapi tuduhan sebagai penyebab di balik terjadinya kecelakaan. Hidup Arumi pun hancur ketika ia harus menanggung kehilangan anak sekaligus menghadapi proses hukum seorang diri.
Di tengah keterpurukan hidup dialamunya, Arumi dipertemukan kembali dengan Elio. Dokter spesialis kandungan itu mendekati Arumi bukan karena cinta, melainkan untuk melakukan aksi balas dendam atas kematian istri dan calon anaknya yang diyakini disebabkan oleh Arumi.
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