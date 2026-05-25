Gong Yoo, Kim Go Eun, Lee Dong Wook, dan Yoo In Na Bintangi Acara Spesial untuk Rayakan 10 Tahun Drama Guardian: The Lonely and Great God

Gong Yoo, Kim Go Eun, Lee Dong Wook, dan Yoo In Na. Sumber foto: Soompi
JawaPos.com – Menarik perhatian penggemar, drama Korea Guardian: The Lonely and Great God (Goblin) telah merilis teaser pertamanya untuk sebuah acara variety spesial tvN untuk peringatan 10 tahun.
Dikutip dari Soompi, Senin (25/5), berjudul Guardian: The Lonely and Great God' 10th Anniversary Trip, acara itu dibuat untuk merayakan ulang tahun ke-10 drama hit Goblin.
Pemerannya, Gong Yoo, Kim Go Eun, Lee Dong Wook, dan Yoo In Na melakukan perjalanan ke Gangneung untuk mengunjungi kembali lokasi syuting drama populer tersebut.
Teaser pertama menyoroti reuni yang mengharukan dari keempat bintang tersebut saat mereka berkumpul kembali setelah satu dekade.
Tepi laut Gangneung menjadi latar banyak adegan ikonik dalam drama tersebut, para pemeran merayakan ulang tahun ke-10 bersama.
Kemudian Gong Yoo berkata, “Mari bersenang-senang dan menikmati hari ini,” sementara Kim Go Eun dengan gembira berkomentar, “Benar-benar sudah 10 tahun sejak aku berada di sini.”
Di siis lain, Lee Dong Wook merenung dengan tak percaya, berkata, “Goblin sudah ada selama 10 tahun?” hal ini membuat makin semangat.
Sementara pemeran lainnya yaitu Yoo In Na berbagi, “Sungguh menakjubkan bagaimana semuanya masih terlihat persis sama.”
Terlihat dalam cuplikan, para pemeran mengunjungi pemecah gelombang Jumunjin yang terkenal di Gangneung, lokasi simbolis tempat Ji Eun Tak (Kim Go Eun) pertama kali memanggil Goblin Kim Shin (Gong Yoo) di drama tersebut.
Makin antusias, Gong Yoo merenung, berkata, “Ini terasa aneh,” Yoo In Na juga menambahkan, “Kurasa aku tidak akan pernah melupakan ini.”
