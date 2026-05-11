Drama Yumi's Cells 3 telah Selesai, Intip Chemistry Kim Go Eun, Kim Jae Won di Lokasi Syuting

Kim Go Eun, Kim Jae Won. Sumber Foto: Soompi
JawaPos.com - Drama Korea Yumi’s Cells 3 telah berakhir dengan sukses, chemistry pemerannya yaitu Kim Go Eun, Kim Jae Won disukai penonton
Dikutip dari Soompi, Senin (11/5), terlihat Kim Go Eun dan Kim Jae Won menunjukkan profesionalisme mereka di lokasi syuting, dalam video yang dibagikan.
Mereka berlatih adegan secara mendalam, mencari cara terbaik untuk mengekspresikan momen-momen romantis yang mendebarkan hati dalam drama tersebut.
Saat syuting episode terakhir Yumi’s Cells 3, Kim Jae Won menutup dengan berkata, “Ada banyak pesaing kuat di Musim 1 dan 2, tetapi terima kasih banyak telah memilih saya pada akhirnya.”
Lebih lanjut ia menambahkan, “Kita akan hidup bahagia untuk waktu yang sangat lama,” mengungkapkan pikirannya sebagai karakternya, Shin Soon Rok.
Sebelum adegan ciuman, Kim Go Eun bersiap, sambil bercanda berkata, "Mari kita perhatikan gerakan kita dengan saksama.”
Sang aktris melanjutkan, “Perhatikan tatapanmu, jangan mudah menoleh, agar adegan ciuman sempurna.”
Kim Go Eun meneteskan air mata, berkata, "Ini pertama kalinya saya sebagai aktris mengerjakan proyek dalam jangka waktu yang begitu lama.”
“Sekarang setelah selesai, saya merasakan banyak emosi," dengan tulus berterima kasih kepada para penonton atas semua cinta yang diberikan.
Lawan mainnya, Kim Jae Won berbagi, "Saya berharap semua orang hidup bahagia dengan orang yang mereka cintai seperti sel-sel kita dan seperti pasangan Yumi dan Soon Rok."
