Netflix Siapkan Adaptasi Live-Action Persona, Christopher Monfette Jadi Showrunner

serial action persona (x @InSanosTV)
JawaPos.com – Netflix tengah mengembangkan serial live-action yang diadaptasi dari video game populer Persona. Dilansir dari Variety, yang menyebut proyek tersebut masih berada dalam tahap awal pengembangan dengan sejumlah nama besar telah bergabung di balik layar.
Menurut laporan Variety, Christopher Monfette, yang dikenal lewat karyanya di Star Trek: Picard dan VisionQuest, dipercaya sebagai penulis, showrunner, sekaligus produser eksekutif serial tersebut.
Produksi akan ditangani oleh 21 Laps Entertainment, rumah produksi milik Shawn Levy, bersama Story Kitchen, perusahaan yang telah menggarap berbagai adaptasi video game ke layar kaca dan layar lebar.
Serial ini juga melibatkan Sega dan Atlus sebagai produser eksekutif. Toru Nakahara, yang sebelumnya terlibat dalam film Sonic the Hedgehog, akan mewakili Sega dalam proyek tersebut.
Keterlibatan langsung pemilik waralaba diharapkan dapat menjaga identitas dan dunia khas Persona dalam adaptasi live-action ini.
Hingga saat ini, Netflix belum mengkonfirmasi Persona mana yang akan dijadikan dasar cerita.
Namun, banyak penggemar menduga adaptasi tersebut akan mengambil inspirasi dari Persona 5, mengingat game tersebut merupakan seri paling sukses dan populer dalam sejarah franchise.
Meski begitu, belum ada konfirmasi resmi mengenai alur cerita maupun karakter yang akan diadaptasi.
Persona dikenal sebagai RPG besutan Atlus yang memadukan kehidupan para pelajar Jepang dengan pertarungan melawan kekuatan supranatural.
Sejak debutnya pada 1996, seri ini telah melahirkan berbagai gim, anime, manga, hingga pertunjukan panggung, tetapi belum pernah diadaptasi menjadi serial live-action.
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