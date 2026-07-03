One Piece Season 3 Live-Action Resmi Menyelesaikan Syuting dan Siap Tayang di Netflix Tahun 2027

JawaPos.com – Proses syuting musim ketiga serial live-action “One Piece” produksi Netflix resmi telah selesai dilakukan.

Dilansir dari laman Dark Horizons pada Kamis (2/7), Produksi tersebut berlangsung selama sekitar tujuh bulan di Afrika Selatan sebagai lokasi utama pengambilan gambar. Netflix juga merilis foto resmi pertama untuk menandai berakhirnya proses produksi musim terbaru tersebut.

Syuting musim ketiga dimulai sekitar akhir November dan berjalan hingga selesai setelah melalui beberapa penyesuaian jadwal produksi.

Beberapa waktu dalam proses syuting digunakan untuk mendukung kegiatan promosi musim kedua yang berlangsung pada awal tahun ini. Penyelesaian produksi tersebut menjadi tahap penting sebelum serial memasuki proses pascaproduksi.

Para pemeran utama dipastikan kembali memerankan karakter mereka masing-masing dalam musim ketiga. Iñaki Godoy sebagai Monkey D. Luffy, Emily Rudd sebagai Nami, Mackenyu sebagai Roronoa Zoro, Jacob Romero Gibson sebagai Usopp, dan Taz Skylar sebagai Sanji akan kembali memperkuat kru Bajak Laut Topi Jerami.

Selain itu, Charithra Chandran sebagai Nefertari Vivi dan Mikaela Hoover sebagai pengisi suara Tony Tony Chopper juga turut hadir.

Musim ketiga akan menghadirkan sejumlah karakter baru, termasuk Joe Manganiello sebagai Sir Crocodile yang menjadi tokoh antagonis utama cerita. Lera Abova kembali memerankan Nico Robin, sedangkan Sendhil Ramamurthy tampil sebagai Nefertari Cobra, ayah dari Vivi.