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Meuthia Nabila
Selasa, 23 Juni 2026 | 23.00 WIB

KPop Demon Hunters Pecahkan Rekor 600 Juta Penayangan Global di Netflix

Netflix merayakan satu tahun rilisnya film animasi KPop Demon Hunters. (Netflix)

 

 
JawaPos.com - Genap satu tahun, sejak perilisan film KPop Demon Hunters untuk pertama kali dan terus menunjukkan pengaruhnya hingga sekarang. 
 
Film KPop Demon Hunters mengeksplorasi ikatan emosional antara idola dan penggemar, melalui kisah grup superstar K-pop HUNTR/X yang diam-diam harus melindungi dunia dari ancaman supranatural, termasuk rival mereka, sebuah boy group iblis yang menyamar.
 
Hari ini (23/6), KPop Demon Hunters masih menjadi judul film original Netflix paling populer sepanjang masa, dengan lebih dari 600 juta penayangan global sejak debutnya pada tanggal 20 Juni 2025. 
 
Film ini merupakan satu-satunya judul dalam sejarah Netflix yang berhasil, bertahan selama 52 minggu berturut-turut di Global Top 10 Netflix. 
 
Selain itu, berhasil masuk ke Top 10 Netflix di seluruh 93 negara yang memiliki peringkat Top 10 Netflix  dan menduduki posisi pertama di 76 negara.
 
Tidak hanya itu, album soundtrack resmi KPop Demon Hunters juga bertahan selama dua minggu, di posisi pertama di Billboard 200 dan mencatatkan lebih dari 15 miliar stream di seluruh dunia.
 
Hal tersebut menjadikannya soundtrack yang paling banyak diputar, pada dekade ini. 
 
Secara keseluruhan, lagu-lagu dari grup fiktif HUNTR/X dan Saja Boys telah melampaui satu miliar stream di Spotify dan YouTube.
 
Lagu hit Golden memuncaki Billboard Global 200, selama 18 minggu dan menjadi lagu K-pop pertama yang memenangkan Oscar untuk kategori Best Original Song. 
 
Golden juga menjadi lagu tercepat yang menembus Spotify Billions Club. Lagu Soda Pop milik Saja Boys, berhasil mencapai posisi ketiga di Billboard Hot 100 dan menjadi satu dari empat lagu soundtrack, yang secara bersamaan menembus Top 10.
 
Di media sosial, KPop Demon Hunters menghasilkan lebih dari 4,6 miliar impresi, sementara pengalaman Roblox Netflix yang terinspirasi dari film ini, telah dimainkan selama lebih dari 11,5 juta jam oleh para pengguna di seluruh dunia. 
 
Franchise ini juga telah berkembang ke berbagai lini, mulai dari merchandise, buku, pengalaman gaming, acara live, hingga atraksi imersif yang akan datang.
 
 
 
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Editor: Novia Tri Astuti
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