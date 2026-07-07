ENHYPEN Ungkap Promotion Schedule THE SIN : BLISS, Siap Comeback 21 Agustus

JawaPos.com – ENHYPEN membagikan promotion schedule untuk mini album kedelapan mereka, THE SIN : BLISS.

Dilansir dari ABS-CBN, grup naungan BELIFT LAB tersebut akan memulai promosi pada pertengahan Juli sebelum merilis album baru pada 21 Agustus 2026.

Jadwal promosi yang dirilis melalui media sosial resmi ENHYPEN memperlihatkan berbagai konten teaser yang akan menemani penggemar selama lebih dari satu bulan.

Mulai dari concept photo, concept film, album preview, track list, official teaser, hingga music video teaser akan dirilis secara bertahap untuk membangun antusiasme menjelang hari peluncuran.

Album THE SIN : BLISS menjadi kelanjutan dari seri THE SIN setelah perilisan THE SIN : VANISH pada awal tahun ini.

Comeback tersebut juga menjadi rilisan pertama ENHYPEN setelah memulai tur dunia BLOOD SAGA, yang membawa mereka tampil di berbagai negara sepanjang 2026.

Mini album kedelapan ini dijadwalkan meluncur pada 21 Agustus pukul 13.00 KST. Meski daftar lagu dan title track masih dirahasiakan, perilisan promotion schedule langsung memicu antusiasme ENGENE yang telah menantikan era baru grup tersebut.

Sejak poster promotion schedule diunggah, penggemar mulai berspekulasi mengenai konsep yang akan diusung ENHYPEN.

Judul THE SIN : BLISS dinilai menghadirkan kontras dengan album sebelumnya, sehingga memunculkan berbagai teori tentang kelanjutan cerita dan konsep sinematik yang selama ini menjadi ciri khas grup.