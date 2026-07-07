ENHYPEN Ungkap Promotion Schedule THE SIN : BLISS, Siap Comeback 21 Agustus

boy group enhypen (x @hybe_chart)
JawaPos.com – ENHYPEN membagikan promotion schedule untuk mini album kedelapan mereka, THE SIN : BLISS.
Dilansir dari ABS-CBN, grup naungan BELIFT LAB tersebut akan memulai promosi pada pertengahan Juli sebelum merilis album baru pada 21 Agustus 2026.
Jadwal promosi yang dirilis melalui media sosial resmi ENHYPEN memperlihatkan berbagai konten teaser yang akan menemani penggemar selama lebih dari satu bulan.
Mulai dari concept photo, concept film, album preview, track list, official teaser, hingga music video teaser akan dirilis secara bertahap untuk membangun antusiasme menjelang hari peluncuran.
Album THE SIN : BLISS menjadi kelanjutan dari seri THE SIN setelah perilisan THE SIN : VANISH pada awal tahun ini.
Comeback tersebut juga menjadi rilisan pertama ENHYPEN setelah memulai tur dunia BLOOD SAGA, yang membawa mereka tampil di berbagai negara sepanjang 2026.
Mini album kedelapan ini dijadwalkan meluncur pada 21 Agustus pukul 13.00 KST. Meski daftar lagu dan title track masih dirahasiakan, perilisan promotion schedule langsung memicu antusiasme ENGENE yang telah menantikan era baru grup tersebut.
Sejak poster promotion schedule diunggah, penggemar mulai berspekulasi mengenai konsep yang akan diusung ENHYPEN.
Judul THE SIN : BLISS dinilai menghadirkan kontras dengan album sebelumnya, sehingga memunculkan berbagai teori tentang kelanjutan cerita dan konsep sinematik yang selama ini menjadi ciri khas grup.
Dengan dimulainya rangkaian teaser dalam beberapa pekan ke depan, ENHYPEN dipastikan akan kembali meramaikan industri K-pop pada paruh kedua 2026.
Prediksi Skor Portugal vs Spanyol: Pasar Taruhan Dunia Jagokan La Furia Roja, Ronaldo Siap Balas Rekor Buruk
Prediksi Skor Brasil vs Norwegia di Piala Dunia 2026: Statistik Vikings Siap Hancurkan Samba
Prediksi Skor Meksiko vs Inggris di Piala Dunia 2026: Kelemahan 3 Singa di Estadio Azteca
Prediksi Skor Brasil vs Norwegia: Bursa Taruhan Dunia Jagokan Selecao, Opta Beri Peluang Menang 53,6 Persen
Prediksi Skor Inggris vs Meksiko: Bursa Taruhan Dunia Tetap Jagokan Three Lions, Rekor Angker Azteca Jadi Ancaman
Prediksi Skor Portugal vs Spanyol di Piala Dunia 2026: La Roja Diunggulkan Kalahkan Cristiano Ronaldo Cs
Prediksi Skor Amerika Serikat vs Belgia: Bursa Taruhan Dunia Ramalkan Imbang, Red Devils Unggul Head to Head
Prediksi Skor Amerika Serikat vs Belgia di Piala Dunia 2026: Setan Merah Diunggulkan Bungkam Tuan Rumah
Dijanjikan Gaji Rp 1,4 Juta Hanya Cair Rp 76 Ribu, Kopdes Merah Putih di Bojonegoro Pilih Tutup
Prediksi Susunan Pemain Meksiko vs Inggris: Altitude Jadi Senjata El Tri, Saka dan Gordon Bantu Harry Kane