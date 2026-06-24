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Leni Setya Wati
Kamis, 25 Juni 2026 | 01.25 WIB

ENHYPEN dan WHO Ajak Dunia Berbagi Kehidupan Melalui Donor Darah

Ilustrai photo dari x @enhypen

 

 
 
JawaPos.com - Dunia musik dan kemanusiaan bertemu dalam satu langkah inspiratif. Grup K-pop fenomenal ENHYPEN resmi bergandengan tangan dengan World Health Organization untuk mengampanyekan pentingnya donor darah di tingkat global.
 
Kolaborasi ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa satu kantong darah dapat menjadi harapan baru bagi mereka yang membutuhkan.
 
Melalui kampanye internasional yang digelar dalam rangka Hari Donor Darah Sedunia 2026, ENHYPEN dipercaya menjadi wajah yang menyampaikan pesan kemanusiaan kepada jutaan orang di seluruh dunia.
 
Dengan pengaruh besar yang dimiliki, grup ini diharapkan mampu menginspirasi generasi muda untuk ikut berpartisipasi dalam aksi sederhana yang memiliki dampak luar biasa bagi kehidupan.
 
Dalam berbagai materi kampanye, para member ENHYPEN menyampaikan ajakan hangat kepada masyarakat untuk menjadi pendonor darah sukarela.
 
Mereka menekankan bahwa donor darah bukan sekadar kegiatan sosial, melainkan bentuk nyata kepedulian yang dapat menyelamatkan nyawa seseorang yang bahkan belum pernah kita temui.
 
Kolaborasi ini menjadi bukti bagaimana kekuatan budaya pop dapat dimanfaatkan untuk menyebarkan pesan-pesan positif.
 
Dengan basis penggemar yang tersebar di berbagai negara, ENHYPEN menghadirkan jembatan baru antara dunia hiburan dan misi kesehatan global yang selama ini terus diperjuangkan WHO.
 
Bukan kali pertama ENHYPEN terlibat dalam kegiatan kemanusiaan. Grup yang dikenal aktif berinteraksi dengan penggemarnya ini sebelumnya juga telah mendukung berbagai inisiatif sosial.
 
Keterlibatan mereka dalam kampanye donor darah semakin memperlihatkan komitmen untuk menggunakan popularitas sebagai sarana membawa perubahan yang bermakna.
 
Kebutuhan darah yang aman dan mencukupi masih menjadi tantangan di banyak negara.
 
Melalui kampanye ini, WHO ingin mengingatkan bahwa setiap donor memiliki peran penting dalam membantu pasien yang menjalani operasi, korban kecelakaan, hingga mereka yang tengah berjuang melawan penyakit serius.
 
Antusiasme para ENGENE pun langsung terasa di berbagai belahan dunia. Banyak penggemar menyambut kampanye ini dengan positif dan menyatakan dukungannya melalui media sosial.
 
Tidak sedikit pula yang menjadikan ajakan ENHYPEN sebagai motivasi untuk mendonorkan darah untuk pertama kalinya.
 
Kolaborasi antara ENHYPEN dan WHO menunjukkan bahwa perubahan besar dapat dimulai dari langkah kecil.
 
Di balik setiap tetes darah yang didonorkan, tersimpan kesempatan baru, harapan baru, dan kehidupan baru bagi mereka yang membutuhkan.
 
Bersama-sama, mereka mengajak dunia untuk berbagi bukan hanya kepedulian, tetapi juga kesempatan hidup.

Editor: Novia Tri Astuti
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