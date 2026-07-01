ENHYPEN Siap Menulis Babak Baru Lewat World Tour "BLOOD SAGA"

Ilustrasi foto dari x @PKEnt_ID JawaPos.com - ENHYPEN kembali membuktikan ambisi mereka sebagai salah satu kekuatan terbesar K-pop generasi keempat.

Setelah sukses mencetak berbagai pencapaian di panggung internasional, grup beranggotakan Jungwon, Jay, Jake, Sunghoon, Sunoo, dan Ni-ki itu resmi mengumumkan "ENHYPEN WORLD TOUR 'BLOOD SAGA'", tur dunia yang menjanjikan pengalaman konser lebih megah, lebih sinematik, dan lebih imersif dibandingkan sebelumnya.

Mengusung tajuk "BLOOD SAGA", tur ini bukan sekadar perjalanan konser dari satu negara ke negara lain.

ENHYPEN mengajak ENGENE memasuki dunia yang selama ini mereka bangun melalui musik, visual, dan alur cerita yang menjadi identitas khas grup.

Setiap penampilan dirancang layaknya sebuah babak dalam kisah epik, di mana batas antara konser dan pertunjukan teatrikal perlahan menghilang.

Konsep tersebut melanjutkan narasi yang diperkenalkan lewat karya-karya terbaru ENHYPEN, menghadirkan semesta vampir yang semakin matang dengan balutan visual dramatis, koreografi penuh energi, serta tata panggung berskala besar.

Tur ini diprediksi menjadi salah satu produksi konser paling ambisius sepanjang perjalanan karier mereka.

Perjalanan "BLOOD SAGA" akan dimulai di KSPO Dome, Seoul, pada 1–3 Mei 2026, sebelum membawa ENHYPEN bertemu para penggemar di berbagai belahan dunia.

Amerika Selatan, Amerika Utara, Asia, hingga Eropa masuk dalam rute tur, menandai luasnya jangkauan popularitas grup yang terus berkembang dari tahun ke tahun.

Nama-nama kota besar seperti São Paulo, Lima, Mexico City, Dallas, San Diego, Tokyo, Jakarta, Paris, Berlin, hingga London dipastikan menjadi bagian dari perjalanan panjang tersebut.

Kehadiran ENHYPEN di berbagai kawasan kembali menegaskan posisi mereka sebagai salah satu grup K-pop dengan basis penggemar global yang terus bertumbuh.

Jika tur sebelumnya berhasil memukau penonton dengan kualitas produksi yang impresif, "BLOOD SAGA" diyakini akan membawa pengalaman itu ke level yang lebih tinggi.

Tata cahaya yang dinamis, efek visual sinematik, tata panggung megah, serta transisi cerita yang menyatu dengan setiap lagu dipersiapkan untuk menciptakan pengalaman yang tak hanya memanjakan telinga, tetapi juga memikat mata dan emosi penonton.

Tak hanya menjadi ajang membawakan lagu-lagu terbaru, tur ini juga diperkirakan akan merangkum perjalanan musikal ENHYPEN sejak debut.