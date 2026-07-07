Klaim Selangit, Hotman Paris Tidak Percaya Pacar Sarwendah Giorgio Antonio Orang Kaya

JawaPos.com - Pengacara Hotman Paris sempat membuat tantangan terhadap pacar Sarwendah yang baru, Giorgio Antonio, untuk dia memperlihatkan uang deposito minimal Rp 500 miliar.

Tantangan tersebut diberikan Hotman Paris kepada Giorgio Antonio setelah dia membuat pengakuan mengejutkan mengklaim punya 2000 toko yang tersebar di Indonesia, Malaysia, hingga Singapura.

Di balik tantangan Hotman Paris tersebut, ada ketidakpercayaan atas apa yang diungkapkan kekasih Sarwendah. Tak hanya itu, Hotman bahkan tidak percaya jika Giorgio Antonio termasuk dalam jajaran orang kaya di Tanah Air.

"Aku lihat pertama kali di medsos, saya adalah pemilik 2000 toko. Dalam hati gua bingung, Kentucky sama McDonald's aja nggak ada 2000 toko di Indonesia. Kalau ada 2000 toko berarti di mana gitu loh. Makanya gua bingung," kata Hotman Paris.

Tantangan Hotman terhadap Giorgio Antonio lahir dari ketidakpercayaan atas pengakuannya yang selangit tersebut. Bagi Hotman, apa yang disampaikan pacar Sarwendah hanyalah bualan belaka.

"Makanya saya tantang kalau memang pemilik 2000 toko diumumkan ke seluruh Indonesia ya sudah deposito 500 M gampang dong. Ayo tunjukkan sertifikatnya. Ayo kita sama-sama menunjukkan. Saya bisa tunjukkan dalam hitungan detik, dalam hitungan 2 menit, uang 500 M," katanya.

Hotman Paris semakin tidak percaya kepada Giorgio Antonio bahwa dia adalah orang kaya setelah videonya memperlihatkan uang di dalam koper yang kabarnya mencapai 1 miliar rupiah.

"Uang Rp 1 miliar itu bukan uang besar. Mau buka bisnis warteg juga nggak cukup itu. Ingat bahwa kegantengan laki-laki itu kalau sudah berjalan waktu akan basi. Saya sudah tangani banyak klien," kata Hotman Paris.