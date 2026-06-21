25 Tahun Dekat dengan Prabowo, Hotman Paris Ungkap Alasan Wajarnya Posisi Seskab Teddy

Pengacara kondang Hotman Paris. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)
JawaPos.com - Pengacara kondang Hotman Paris Hutapea akhirnya ikut angkat bicara menanggapi gelombang kritik yang belakangan menyasar Sekretaris Kabinet (Seskab), Teddy Indra Wijaya.
Secara blak-blakan, Hotman menilai keputusan Presiden Prabowo Subianto menunjuk mantan ajudannya tersebut adalah langkah yang sangat logis dan manusiawi dalam dinamika pemerintahan.
Melalui unggahan di akun Instagram pribadinya, pria yang akrab disapa Bang Hotman ini mengaku heran dengan pihak-pihak yang terus-menerus menyudutkan Mayor Teddy.
Menurutnya, dalam dunia profesional maupun politik, seorang pemimpin mutlak membutuhkan orang kepercayaan di lingkaran terdalamnya.
Hotman menganalogikan posisi Presiden Prabowo dengan pengalamannya sendiri saat mengelola firma hukum. Baginya, urusan strategis dan rahasia tidak bisa diserahkan kepada sembarang orang.
"Kalau saya jadi pemimpin, tentu saya harus menunjuk orang yang benar-benar saya percaya. Demikian juga di kantor, semua aspek yang rahasia saya tunjuk orang yang saya percaya," ujar Hotman dikutip Minggu (21/6).
Ia juga menambahkan bahwa sepanjang pengamatannya, Seskab Teddy belum pernah melakukan blunder fatal, baik dari segi tindakan maupun pernyataan publik.
"Saya gak mengerti kenapa begitu banyak orang yang seolah-olah menyalahkan Seskab Teddy. Aku belum pernah melihat dia melakukan kesalahan atau pernyataan apa pun," lanjutnya.
Menilik ke belakang, Hotman menggarisbawahi kinerja Teddy yang dinilai impresif sejak mendampingi Prabowo Subianto di Kementerian Pertahanan.
Loyalitas dan kesigapan Teddy dinilai menjadi poin krusial yang membuatnya layak naik kelas ke pos kabinet.
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