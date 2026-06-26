Hotman Paris Galang Donasi untuk Korban Penyekapan di Bandung, Tembus Rp 1,3 Miliar

Hotman Paris Hutapea.
JawaPos.com - Kasus penyekapan dan penganiayaan yang dialami wanita berinisial YTT atau Yuvita, di Bandung, Jawa Barat, mendapat perhatian luas dari berbagai kalangan, termasuk sejumlah figur publik.
Salah satu yang menunjukkan kepeduliannya adalah pengacara Hotman Paris Hutapea, dengan membuka penggalangan dana untuk membantu biaya pengobatan korban.
dalam waktu singkat, donasi yang digalang Hotman Paris telah menembus angka Rp 1,3 miliar.
Hotman mengungkapkan, bantuan itu berasal dari para kliennya, masyarakat umum, hingga netizen yang tergerak untuk membantu pemulihan korban.
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"Total sudah 1,3 miliar sumbangan terkumpul untuk korban cewek penyanderaan tiga tahun," tulis Hotman dalam akun Instagram pribadinya, dikutip Jumat (26/6).
Dukungan juga datang dari sejumlah pengusaha nasional. Pendiri Mayapada Group, Tahir, serta pemilik Agung Sedayu Group, Sugianto Kusuma atau Aguan, masing-masing memberikan bantuan sebesar Rp 500 juta.
"Sumbangan klien Hotman: Konglo Tahir (Mayapada) Rp 500 juta, Konglo Agung (Bos PIK) Rp 500 juta dan ratusan warga Indonesia mulai dari Rp 50 ribu dll," ucapnya.
Hotman menjelaskan, seluruh dana yang terkumpul akan digunakan untuk membantu proses pemulihan korban.
Mulai dari perawatan kesehatan, rekonstruksi wajah, hingga terapi pemulihan trauma agar dapat kembali menjalani kehidupan secara normal.
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"Saldo yang terkumpul sumbangan dari masyarakat untuk korban wanita yang disandera laki-laki itu selama tiga tahun, sudah terkumpul 1,3 miliar di rekening Hotman Paris," jelasnya.
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