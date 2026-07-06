Tangis Celine Evangelista Pecah Saat Antarkan Putrinya Mondok di Pesantren

Momen saat Celine Evangelista menemani putrinya mengenal lingkungan pesantren. (Instagram: celine_evangelista)
JawaPos.com - Celine Evangelista membuat keputusan besar dalam hidup dengan memondokkan putri sulungnya, Jemima Guri, ke sebuah pondok pesantren supaya dia bisa mempelajari ilmu agama dengan baik.
Celine Evangelista mengunggah video yang memperlihatkan saat ia mengantar sang putri ke pesantren. Terdapat sejumlah momen kebersamaan antara Celine bersama sang putri dalam proses pengenalan lingkungan pesantren.
Dalam video diunggah di akun Instagram pribadinya @celine_evangelista, terlihat air mata Celine pecah saat harus berpisah dengan sang putri. Bagi Celine, momen perpisahan dengan Jemima terasa sangat berat mengingat selama ini mereka selalu bersama.
"Mengantar anakku jauh bukan karena ingin berjauhan, tetapi karena ingin dia tumbuh lebih dekat kepada Allah, lebih mandiri, dan lebih berilmu,"tulis Celine Evangelista dalam unggahannya di Instagram.
Celine mengakui sungguh sangat berat momen harus berpisah dengan sang putri. Namun, itu harus terjadi demi kebaikan putrinya di masa depan.
"Jujur, hati aku nggak sanggup waktu mau ninggalin dia. Rasanya mau terus aku lihatin dan temani. Sampai sudah waktunya aku pulang pun, aku masih ngintipin dia di masjid. Kayak mau makesure apa dia baik-baik aja ya," ungkap Celine.
"Tapi ada saatnya, cinta harus diwujudkan dengan keikhlasan, bukan hanya kebersamaan. Insya Allah, Allah jadikan setiap langkah kakak menuntut ilmu menjadi jalan menuju ridha Allah," imbuhnya.
Celine Evangelista berdoa agar Jemima senantiasa dalam penjagaan dan mendapat perlindungan Allah, sehingga dia bisa fokus menuntut ilmu di pesantren tanpa mengalami hambatan.
"Allah menjaga kakak di setiap sujud, melindungi kakak dari segala keburukan, menguatkan iman, dan berakhlak mulia, bermanfaat bagi agama, keluarga, dan semua," doa Celine.
"Meski kita gak lagi berada di atap yang sama. Semoga perpisahan sementara ini menjadi awal dari pertemuan yang lebih baik nanti, kalau mommy datang lagi bisa melihat kakak tumbuh menjadi pribadi yang Allah cintai Aaminn. Bismillah," tandas Celine.
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