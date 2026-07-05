Samsul Ma'rif 'Raja Bacot': Dari Driver Ojol, Kini Sukses Sebagai Konten Kreator 

JawaPos.com - Perjalanan karier Samsul Ma'rif membuktikan bahwa hobi yang ditekuni secara konsisten dapat membuka peluang baru di era digital. Pria asal Bogor yang dikenal dengan nama panggung "Raja Bacot" itu kini menjadi salah satu konten kreator dan streamer game eFootball dengan basis penggemar yang terus bertambah di sejumlah platform media sosial.

Lahir di Bogor pada 17 Januari 1994, Samsul Ma'rif mengawali perjalanan hidupnya jauh dari dunia industri kreatif. Sebelum dikenal luas sebagai konten kreator, ia bekerja sebagai pengemudi ojek online untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan menghabiskan waktu di jalan dari pagi hingga malam hari.

Di sela menunggu pesanan, Samsul memanfaatkan waktu luangnya untuk memainkan game eFootball melalui handphone. Aktivitas tersebut awalnya hanya menjadi hiburan untuk melepas penat atau mengisi waktu setelah bekerja sebagai driver ojol.

"Dulu kalau lagi sepi orderan, daripada pusing mikirin target harian, saya sering melipir cari tempat teduh buat main eFootball di HP. Hitung-hitung buang stres dan capek di jalanan," kenang Samsul dalam keterangannya.

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Berbekal kecintaannya terhadap sepak bola dan game, Samsul Ma'rif kemudian memberanikan diri membuat konten di media sosial dengan menggunakan nama panggung "Raja Bacot" dan username @bangdjuple. Gaya bicaranya yang spontan, penuh celetukan, dan interaksi yang akrab dengan penonton menjadi ciri khas yang membuat kontennya mudah dikenali.

"Nama Raja Bacot itu sebenarnya celetukan aja karena saya kalau main memang spontan dan cerewet. Ternyata penonton malah suka yang natural dan blak-blakan begitu, berasa kayak lagi mabar beneran di pos ronda," ujarnya sambil tertawa.

Konsistensi mengunggah konten berbuah hasil. Kanal YouTube Raja Bacot kini telah memiliki lebih dari 109 ribu pelanggan dan mengantarkannya meraih penghargaan Silver Play Button. Kontennya didominasi siaran langsung bermain eFootball, sesi mabar bersama pengikut, hingga video bertema sepak bola yang dikemas dengan gaya santai dan menghibur.

Popularitasnya juga terus meningkat di platform media sosial TikTok. Akun TikTok miliknya berhasil mengumpulkan lebih dari 653 ribu pengikut dengan total 27,7 juta tanda suka. Melalui platform tersebut, ia rutin membagikan konten seputar eFootball dan menjadi bagian dari jaringan kreator @YONFOOTBALL, sekaligus membuka berbagai peluang kolaborasi serta kerja sama komersial.