7 Kebiasaan Slow Living Ampuh Cegah Burnout Untuk Kreator Konten Menurut Psikologi

JawaPos.com – Industri konten digital terus mendorong kreator konten untuk memproduksi lebih banyak, lebih cepat, dan hadir di semua platform sekaligus.

Data terbaru menunjukkan bahwa lebih dari separuh kreator pernah mengalami burnout secara langsung akibat tuntutan pekerjaan mereka.

Psikologi kreatif mengungkap bahwa output berkualitas tidak berbanding lurus dengan jam kerja, melainkan dengan kualitas energi yang tersedia.

Kebiasaan slow living bukan tentang mengurangi ambisi, melainkan tentang memikirkan ulang cara yang lebih berkelanjutan untuk mempertahankannya.

Dilansir dari laman BlogHerald pada Minggu (26/4), berikut tujuh kebiasaan konkret dari pendekatan slow living yang terbukti melindungi kreator dari kehancuran akibat tekanan industri yang terus meningkat.

1. Lepaskan kebiasaan multitasking mental yang menguras

Banyak kreator hidup dengan dengungan latar belakang yang konstan, menyusun konten sambil membalas komentar sambil memantau analitik secara bersamaan.

Kondisi ini bukan produktivitas yang sesungguhnya, melainkan perhatian yang terfragmentasi dan menguras lebih banyak daripada yang dihasilkan.

Kerja kreatif yang berkelanjutan membutuhkan fokus penuh, dan fokus mustahil terbentuk ketika pikiran selalu terbagi ke banyak arah.