Logo JawaPos
HomeEntertainment
Author avatar - Image
Abdul Rahman
Rabu, 10 Juni 2026 | 04.39 WIB

12 Artis Bicara Soal Rupiah yang Pecah Rekor: Jerome Polin, Bintang Emon, hingga Maia Estianty

Komika Bintang Emon - Image

Komika Bintang Emon

JawaPos.com - Nilai tukar rupiah yang menyentuh level Rp 18.000 per dolar Amerika Serikat menjadi sorotan publik luas. Tidak hanya pengamat ekonomi dan politisi, sejumlah artis serta figur publik Tanah Air juga ikut menyampaikan pandangan mereka melalui unggahan media sosial mereka.

Beragam respons muncul, mulai dari ungkapan kekhawatiran, sindiran, kritik terhadap pemerintah, hingga ajakan untuk tetap optimistis menghadapi situasi ekonomi.

Berikut deretan artis dan figur publik yang memberikan komentar terkait melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat.

1. Jerome Polin: Mendoakan Semua Tetap Sehat

Konten kreator sekaligus influencer Jerome Polin turut menyoroti nilai tukar rupiah yang menyentuh angka Rp 18.000 per dolar AS. Ia menyampaikan pesannya secara singkat namun penuh makna.

Menurut Jerome, kondisi ekonomi saat ini menjadi tantangan yang perlu dihadapi bersama oleh masyarakat Indonesia.

"1 USD udah 18.000 rupiah. Sehat-sehat buat kita semua."

Unggahan tersebut langsung mendapat banyak respons dari warganet yang merasakan dampak pelemahan rupiah terhadap berbagai kebutuhan hidup.

2. Livy Renata: Pertanyakan Penyebab Dolar Tembus Rp 18 Ribu

Selebgram dan gamer Livy Renata juga ikut menyoroti fenomena menguatnya dolar AS terhadap rupiah.

Melalui unggahannya di media sosial, Livy mempertanyakan pihak yang seharusnya bertanggung jawab atas kondisi tersebut.

Editor: Abdul Rahman
Tags
Artikel Terkait
Pemerintah Naikan Yield, Ekonom Muhammadiyah Optimis Rupiah Segera Menguat - Image
Finance

Pemerintah Naikan Yield, Ekonom Muhammadiyah Optimis Rupiah Segera Menguat

Rabu, 10 Juni 2026 | 04.35 WIB

Dipanggil Presiden ke Istana, Chatib Basri Laporkan Risiko Kenaikan Harga akibat Pelemahan Rupiah - Image
Politik

Dipanggil Presiden ke Istana, Chatib Basri Laporkan Risiko Kenaikan Harga akibat Pelemahan Rupiah

Rabu, 10 Juni 2026 | 02.47 WIB

Auto2000 Tancap Gas di Tengah Pelemahan Rupiah dan Daya Beli Masyarakat - Image
Otomotif

Auto2000 Tancap Gas di Tengah Pelemahan Rupiah dan Daya Beli Masyarakat

Selasa, 9 Juni 2026 | 04.58 WIB

Terpopuler

Bocor! Alasan Brian Uriarte Tetap P4 Meski Crash di Moto3 Hungaria 2026, Bikin Veda Ega Pratama Finis P16 - Image
1

Bocor! Alasan Brian Uriarte Tetap P4 Meski Crash di Moto3 Hungaria 2026, Bikin Veda Ega Pratama Finis P16

2

Menebak Ranking FIFA Timnas Indonesia Selanjutnya Jika Menang Lawan Mozambik

3

Profil Irjen Pipit Rismanto, Pati Polri yang Diungkap IPW Diduga Diperiksa Propam Polri Terkait Dugaan Korupsi Pertambangan

4

Viral! Diduga Dana Operasional Belum Cair, Sejumlah SPPG Mogok Operasional Mulai 8 Juni 2026

5

Prediksi Piala Dunia 2026: Sejarah Sebut Hanya 5 Tim Lolos Semua Kriteria Juara, Belanda Masuk Daftar

6

Viral Pengemudi Ojek Pangkalan Getok Harga Rp 400 Ribu Senayan-Bundaran HI, Modus Bilang Tarif "58"

7

Resmi! Veda Ega Pratama Kena Long Lap Penalty, Peluang Podium Moto3 Hungaria 2026 Terancam?

8

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

9

Apa Itu Weton Tibo Pati dan Siapa Saja yang Mendapatkan Julukan Ini? Simak Misteri di Balik Nasib Weton Tibo Pati

10

Isu Reshuffle Kabinet Sempat Mencuat, Siapa Saja Menteri Berpotensi Diganti oleh Presiden Prabowo? 

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore