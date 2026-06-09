12 Artis Bicara Soal Rupiah yang Pecah Rekor: Jerome Polin, Bintang Emon, hingga Maia Estianty

JawaPos.com - Nilai tukar rupiah yang menyentuh level Rp 18.000 per dolar Amerika Serikat menjadi sorotan publik luas. Tidak hanya pengamat ekonomi dan politisi, sejumlah artis serta figur publik Tanah Air juga ikut menyampaikan pandangan mereka melalui unggahan media sosial mereka.

Beragam respons muncul, mulai dari ungkapan kekhawatiran, sindiran, kritik terhadap pemerintah, hingga ajakan untuk tetap optimistis menghadapi situasi ekonomi.

Berikut deretan artis dan figur publik yang memberikan komentar terkait melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat.

1. Jerome Polin: Mendoakan Semua Tetap Sehat Konten kreator sekaligus influencer Jerome Polin turut menyoroti nilai tukar rupiah yang menyentuh angka Rp 18.000 per dolar AS. Ia menyampaikan pesannya secara singkat namun penuh makna.

Menurut Jerome, kondisi ekonomi saat ini menjadi tantangan yang perlu dihadapi bersama oleh masyarakat Indonesia.

"1 USD udah 18.000 rupiah. Sehat-sehat buat kita semua."

Unggahan tersebut langsung mendapat banyak respons dari warganet yang merasakan dampak pelemahan rupiah terhadap berbagai kebutuhan hidup.

2. Livy Renata: Pertanyakan Penyebab Dolar Tembus Rp 18 Ribu Selebgram dan gamer Livy Renata juga ikut menyoroti fenomena menguatnya dolar AS terhadap rupiah.