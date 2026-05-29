Syifa Hadju Ditanya Kapan Hamil, Maia Estianty: Nggak Sopan

Maia Estianty - Imam Husein/Jawa Pos
JawaPos.com - Syifa Hadju belum genap 2 bulan menikah dengan El Rumi. Kendati demikian, bintang sinetron Mermaid in Love sudah ditanya kapan hamil oleh netizen di media sosial.
Maia Estianty selaku ibu kandung dari El Rumi bereaksi merespons pertanyaan netizen soal kapan hamil yang dialamatkan kepada menantunya, Syifa Hadju. Maia meminta warganet tidak boleh bertanya seperti itu lagi.
Pernyataan Maia Estianty tersebut diungkapkannya setelah El Rumi berpamitan kepada dirinya untuk melakukan bulan madu bersama Syifa Hadu.
"Semoga bawa oleh-oleh ya, oleh oleh yang yang lain juga. Nggak sih, dia maunya pacaran dulu. Jangan dituntut ya netizen, awas lho!," kata Maia Estianty dalam potongan video yang diunggah akun Instagram ssmedia_id.
Maia Estianty menyatakan, menanyakan kapan hamil atau kapan menikah termasuk pertanyaan yang tidak sopan dialamatkan kepada orang lain.
"Netizen suka tanya nih, 'kapan hamilnya?' Jangan gitu ya. Itu pertanyaan nggak sopan. Kalian kalau digituin enak nggak?," kata Maia Estianty.
Maia semakin memperkuat pernyataannya itu dengan membuat unggahan senada di akun Threads pribadinya. Unggahan itu sebagai peringatan keras dari Maia kepada netizen untuk tidak lagi bertanya kapan hamil kepada Syifa Hadju.
"Pertanyaan 'kamu kapan nikah, kapan hamil' itu memang nggak sopan sih, itu kan takdir Allah ya. Kalau kamu ditanya balik, 'kamu kapan meninggal? (takdir Allah juga) marah nggak? Sopan nggak?," tulis Maia Estianty.
