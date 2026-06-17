Maia Estianty Pertanyakan Seruan Boikot Netizen ke Bisnis Irwan Mussry

Maia Estianty dan Irwan Mussry. (Instagram @irwanmussry)
JawaPos.com - Maia Estianty melalui unggahan di akun media sosial Threads mempertanyakan seruan netizen untuk memboikot Rolex, produsen jam tangan mewah yang merupakan bisnis suaminya, Irwan Mussry.
Maia Estianty kurang memahami maksud netizen kenapa mereka menggemakan pemboikotan terhadap Rolex dimana suaminya, Irwan Mussry, merupakan CEO sekaligus Presiden Direktur Time International, perusahaan pemegang hak distribusi resmi Rolex di Indonesia.
"Kok ada utas boikot Rolex ? Emang ada apa ya?" tulis Maia Estianty di Threads.
Atas pertanyaan Maia tersebut, sejumlah netizen memberikan penjelasan. Hal itu katanya berawal dari pacar Sarwendah, Giorgio Antonio, yang kedapatan menggunakan jam tangan ini.
Baca Juga:Giorgio Antonio Jadi Bulan-bulanan Netizen Usai Ngaku Sebagai Pemilik Rumah Sarwendah-Ruben Onsu
"Bun, karena pacar bunda Sarwendah pakai jam Rolex pada mau boikot," komentar salah satu netizen.
"Bukan boikot Rolex tapi boikot CEO yang bikin iklan di rumah Ruben Onsu," timpal netizen lain.
Ada juga yang memberikan penjelasan, penduduk dunia maya menyuarakan boikot karena Giorgio Antonio dan Sarwendah diduga mendapat endorsement dari Rolex.
"Pemuja si co** pada oon. Masak gara-gara Gio, pacar Sarwendah pakai Rolex suruh diboikot," komentar salah satu warganet.
"Boikot itu kegiatan dimana konsumen berhenti melakukan kegiatan pembelian/penggunaan terhadap suatu produk. Lah ini orang-orang pada beli aja belum tentu mampu, mau boikot pula, wkwkwk," timpal yang lainnya.
Daftar Pemain Timnas Argentina dan Aljazair di Grup J Piala Dunia 2026
Apa Itu Weton Tibo Pati dan Siapa Saja yang Mendapatkan Julukan Ini? Simak Misteri di Balik Nasib Weton Tibo Pati
Daftar Pemain Inggris dan Kroasia di Grup L Piala Dunia 2026
7 Weton Tulang Wangi Darah Manis yang Disukai Mahluk Halus Menurut Primbon Jawa, Weton Anda Termasuk?
Daftar Pemain Spanyol dan Tanjung Verde di Piala Dunia 2026
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
5 Transportasi Surabaya-Malang Selain Motor yang Lebih Hemat, Tarif Mulai Rp 12 Ribuan
Surat Pernyataan Manajer Kopdes Merah Putih Bocor di Medsos, Undur Diri Kena Denda Rp 100 Juta?
Prediksi Skor Iran vs Selandia Baru di Piala Dunia 2026: Team Melli Diterpa Gejolak Geopolitik Tapi Punya Kans Menang
Prediksi Skor Arab Saudi vs Uruguay di Piala Dunia 2026: La Celeste Dijagokan Menang!