Maia Estianty Pertanyakan Seruan Boikot Netizen ke Bisnis Irwan Mussry

JawaPos.com - Maia Estianty melalui unggahan di akun media sosial Threads mempertanyakan seruan netizen untuk memboikot Rolex, produsen jam tangan mewah yang merupakan bisnis suaminya, Irwan Mussry.

Maia Estianty kurang memahami maksud netizen kenapa mereka menggemakan pemboikotan terhadap Rolex dimana suaminya, Irwan Mussry, merupakan CEO sekaligus Presiden Direktur Time International, perusahaan pemegang hak distribusi resmi Rolex di Indonesia.

"Kok ada utas boikot Rolex ? Emang ada apa ya?" tulis Maia Estianty di Threads.

Atas pertanyaan Maia tersebut, sejumlah netizen memberikan penjelasan. Hal itu katanya berawal dari pacar Sarwendah, Giorgio Antonio, yang kedapatan menggunakan jam tangan ini.

"Bun, karena pacar bunda Sarwendah pakai jam Rolex pada mau boikot," komentar salah satu netizen.

"Bukan boikot Rolex tapi boikot CEO yang bikin iklan di rumah Ruben Onsu," timpal netizen lain.

Ada juga yang memberikan penjelasan, penduduk dunia maya menyuarakan boikot karena Giorgio Antonio dan Sarwendah diduga mendapat endorsement dari Rolex.

"Pemuja si co** pada oon. Masak gara-gara Gio, pacar Sarwendah pakai Rolex suruh diboikot," komentar salah satu warganet.