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Leni Setya Wati
Minggu, 5 Juli 2026 | 03.37 WIB

Moon Ga Young Dikabarkan Teken Kontrak dengan Fantagio, Berpeluang Reuni dengan Cha Eun Woo

Ilustrasi photo dari x @shinshinglobal

JawaPos.com - Moon Ga Young dikabarkan akan memulai babak baru dalam perjalanan kariernya.

 
Menurut laporan media Korea yang dikutip Soompi, sang aktris tengah bersiap bergabung dengan agensi Fantagio setelah memutuskan untuk tidak memperpanjang kontraknya dengan agensi saat ini, PEAK J Entertainment.
 
Pada 13 Mei, sebuah media Korea melaporkan bahwa masa kontrak eksklusif Moon Ga Young dengan PEAK J Entertainment akan segera berakhir.
 
Disebutkan pula bahwa aktris kelahiran 1996 tersebut telah menyelesaikan pembahasan serius terkait kepindahannya ke Fantagio.
 
Menanggapi kabar tersebut, perwakilan Fantagio memberikan pernyataan resmi kepada Soompi. Mereka mengatakan bahwa pihak agensi memang sedang mempertimbangkan penandatanganan kontrak eksklusif dengan Moon Ga Young, tetapi hingga saat ini belum ada keputusan yang telah difinalisasi.
 
Jika resmi bergabung, Moon Ga Young akan berada di bawah naungan agensi yang sama dengan sejumlah aktor papan atas seperti Cha Eun Woo, Kim Seon Ho, Lee Se Young, dan Lee Sung Kyung.
 
Hal ini juga memunculkan antusiasme penggemar yang berharap dapat melihat reuni Moon Ga Young dan Cha Eun Woo, pasangan yang pernah mencuri perhatian lewat drama populer True Beauty.
 
Moon Ga Young sendiri bergabung dengan PEAK J Entertainment pada pertengahan 2024.
 
Selama berada di bawah agensi tersebut, ia terus menunjukkan eksistensinya melalui berbagai proyek akting, termasuk drama My Dearest Nemesis dan Law and The City.
 
Ia juga berhasil meraih penghargaan Aktris Terbaik kategori Film di ajang Baeksang Arts Awards ke-62 berkat penampilannya dalam film Once We Were Us.
 
Meski pembicaraan dengan Fantagio dikabarkan berjalan positif, penggemar masih harus menunggu pengumuman resmi mengenai keputusan akhir sang aktris terkait agensi barunya.

Editor: Hanny Suwindari
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