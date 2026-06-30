Diproduseri Feri Bagindas, Gil Ramdan Rilis Single Dalam Sepi

JawaPos.com - Penyanyi pendatang baru Gil Ramdan merilis debut single berjudul Dalam Sepi di industri musik Tanah Air. Single tersebut diproduseri oleh M. Feriansyah atau kerap disapa Feri Bagindas.

Gitaris grup musik Bagindas itu mengungkapkan alasan kenapa dirinya tertarik untuk memproduseri Gil Ramdan. Menurut Feri, ia memiliki kemampuan dalam bernyanyi, punya niat yang kuat, dan punya cinta yang besar terhadap musik.

"Pertama harus gila dulu ya, harus benar-benar mencintai musik. Kalau nggak, mending nggak usah deh," kata Feri dalam jumpa pers di Jakarta, Selasa (30/6).

"Aku lihat Gil Ramdan ini punya keinginan dan niat yang besar, makanya aku tertarik dan aku coba arahin dia," imbuhnya.

Lagu Dalam Sepi adalah lagu ciptaan Feri Bagindas dan dirilis di bawah label Sanz Production. Dari 7 lagu yang disodorkan oleh Feri, Gil Ramdan lebih tertarik pada lagu itu karena cerita dari lagunya pernah terjadi dalam kehidupannya secara personal.

Feri Bagindas memiliki banyak lagu yang disimpannya di bank lagu. Kebetulan lagu Dalam Sepi adalah lagu yang diciptakannya selama sekitar 15 tahun silam.

"Aku melihat karakter vokalnya dulu arahnya kemana, musiknya apa yang dia suka, kemudian aku pilihin sekitar 7 lagu yang aku kasih dengar ke dia. Tapi dia tertariknya sama lagu Dalam Sepi," paparnya.

Dalam kesempatan itu, Gil Ramdan menceritakan awal mula perkenalannya dengan Feri Bagindas. Berawal dari orang tuanya yang mengenal istri Feri sampai akhirnya mereka berkomunikasi dan melakukan pertemuan secara langsung.