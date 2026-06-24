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Meuthia Nabila
Kamis, 25 Juni 2026 | 01.40 WIB

Lagu 'Seven' Membawa Jungkook BTS Menembus 3 Miliar Streaming di Spotify

 
 
 

Jungkook BTS mencapai 3 miliar streaming di Spotify dengan lagu 'Seven'. (BigHit Music)

JawaPos.com - Sebuah lagu solo hits dari Jungkook BTS yaitu 'Seven', telah melampaui 3 miliar streaming di Spotify.

 
Lagu 'Seven' berhasil menjadikan Jungkook BTS, sebagai artis Korea pertama yang mencapai angka tersebut dengan sebuah lagu tunggal, demikian pernyataan BigHit Music selaku agensi pada hari Selasa (23/6).
 
Menurut BigHit Music, 'Seven' juga merupakan satu-satunya lagu yang dirilis pada tahun 2023 secara global, yang mencapai tonggak sejarah tersebut.
 
Sebuah lagu penuh gairah, tentang keinginan untuk menghabiskan setiap hari bersama orang yang dicintai, 'Seven' memadukan melodi yang menarik dengan suara gitar akustik yang hangat, serta ritme dari UK garage, genre musik elektronik yang muncul di Inggris pada awal tahun 1990-an.
 
Musik video lagu tersebut, juga sudah melampaui 619 juta penayangan di YouTube pada bulan tanggal 24 Juni 2026.
 
Dikutip dari Korea Times, semenjak dirilis, lagu 'Seven' telah menikmati kesuksesan di seluruh dunia.
 
'Seven' langsung memulai debutnya di peringkat pertama, di Billboard Hot 100 Amerika Serikat.
 
Selain itu, lagu tersebut juga mencapai peringkat ketiga di tangga lagu Official Singles Chart Top 100 Inggris.
 
Jungkook saat ini sedang melangsungkan tur dunia bersama BTS yang bertajuk 'Arirang', judul yang sama dengan album terbaru mereka.
 
BTS juga akan melangsungkan tur 'Arirang' di di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat, pada tanggal 26, 27, dan 29 Desember 2026.
 
 
 
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Editor: Novia Tri Astuti
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