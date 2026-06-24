Carlo Ancelotti Hafalkan Lagu Kebangsaan Brasil, Tunjukkan Totalitas Bersama Timnas Brasil

JawaPos.com - Carlo Ancelotti kembali mendapat perhatian dari publik Brasil. Pelatih asal Italia tersebut diketahui berlatih menghafal lagu kebangsaan Brasil agar dapat ikut menyanyikannya bersama para pemain dan suporter timnas Brasil di piala dunia.

Momen itu terlihat sebelum pertandingan Timnas Brasil melawan Haiti di piala dunia, ketika Carlo Ancelotti mengikuti lagu kebangsaan dengan penuh percaya diri. Bagi orang-orang yang berada di lingkungan Timnas Brasil setiap hari, pemandangan tersebut sebenarnya bukan hal yang mengejutkan.

Sejak resmi menangani timnas Brasil sebelum piala dunia, Carlo Ancelotti memang menunjukkan keseriusan untuk beradaptasi dengan lingkungan baru. Beberapa pemain, anggota staf pelatih, hingga perwakilan Konfederasi Sepak Bola Brasil (CBF) disebut telah menyaksikan langsung proses yang dijalani mantan pelatih Real Madrid tersebut.

Dalam sejumlah perjalanan menggunakan bus tim, Ancelotti kerap meminta lagu kebangsaan Brasil diputar. Dia kemudian mencoba mengikuti lirik demi lirik sambil menghafalkannya.

Langkah sederhana itu menjadi bukti bahwa pria berusia 67 tahun tersebut tidak hanya ingin memahami sepak bola Brasil, tetapi juga menghargai identitas dan budaya yang melekat pada tim nasional negara tersebut.

Tak berhenti sampai di situ, Ancelotti juga terus mengikuti pelajaran bahasa Portugis. Kemampuan berkomunikasi dianggap sebagai salah satu aspek penting untuk membangun hubungan yang lebih dekat dengan para pemain maupun staf di dalam tim.

Meski selama ini dikenal mampu bekerja di lingkungan internasional dengan berbagai bahasa, Ancelotti tampaknya ingin memberikan sentuhan yang lebih personal selama bertugas di Brasil. Dengan mempelajari bahasa lokal, komunikasi di dalam tim diharapkan menjadi lebih lancar dan efektif.

Sikap tersebut mendapat respons positif dari banyak pendukung Brasil. Mereka menilai Ancelotti menunjukkan rasa hormat terhadap negara dan budaya yang kini menjadi bagian dari pekerjaannya.