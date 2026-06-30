Alasan Betrand Peto di Balik Keberaniannya Angkat Bicara di Tengah Konflik Ruben Onsu-Sarwendah

JawaPos.com - Betrand Peto diketahui sempat menumpahkan emosinya melalui sejumlah unggahan di akun media sosial di tengah memanasnya hubungan antara Ruben Onsu dengan Sarwendah.

Betrand Peto mengungkapkan alasan di balik keberaniannya angkat bicara menyatakan sikap dan menumpahkan perasaannya di tengah konflik yang sedang memuncak antara kedua orang tua angkatnya.

Menurut Betrand Peto, keberaniannya itu didorong oleh keinginan kuat untuk membela Ruben Onsu mengingat ia mendapat komentar miring dari sejumlah pengguna media sosial.

"Aku niatnya saking pengin menjaga ayah. Aku minta maaf untuk yang merasa bahwa aku menyakiti hatinya," kata Betrand Peto saat ditemui di bilangan Senayan, Jakarta, Senin (29/6).

Dia berani bicara dan menuliskan apa yang menjadi unek-uneknya juga didasarkan pada fakta yang sebenarnya terjadi. Betrand Peto yang kerap disapa Onyo memastikan tidak melebih-lebihkan terkait apa yang dicurahkannya di media sosial.

"Aku tidak menyenggol Bunda kan, aku nggak minta maaf. Kemarin itu semua pembelaan diriku, ngomong sesuai fakta saja, nggak dilebih-lebihkan," tutur Onyo.

Menurut Betrand Peto, apa yang disampaikannya murni dia tulis sendiri dan sama sekali tidak dikonsultasikan dengan Ruben Onsu. Alhasil, Ruben baru mengetahuinya setelah Onyo mengunggahnya di media sosial.

"Aku nggak cerita ke ayah. Aku ngetik ya ngetik aja. Aku redain emosinya dulu, baru berpikir buat ngetik biar mood-nya bagus," kata Betrand Peto.