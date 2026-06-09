Kata Betrand Peto, Ruben Onsu Galau Tak Bisa Ketemu Anak-anaknya

Betrand Peto bersama ayahnya Ruben Onsu. (Instagram: betrandpetoputraonsu)
JawaPos.com - Ruben Onsu terpaksa menghentikan pemberian nafkah terhadap anak-anaknya untuk sementara dengan tujuan memberikan peringatan terhadap Sarwendah bahwa dia juga punya hak untuk bertemu dan melakukan pengasuhan terhadap buah hatinya.
Pemberhentian nafkah ini dengan harapan Sarwendah bisa berubah pikiran dan membuka akses untuk Ruben Onsu bertemu anak-anaknya. Namun sayangnya, belum ada tanda-tanda hubungan mereka bakal membaik setelah mereka terlibat konflik secara terbuka.
Betrand Peto selaku anak angkat Ruben Onsu menyampaikan kesaksian bahwa ayahnya sangat sedih dan terpukul tidak bisa bertemu dengan adik-adiknya yang saat ini berada di bawah pengasuhan Sarwendah.
"Kalau dibilang galau, dia (Ruben Onsu) galau. Dia lagi butuh orang yang bisa dengar ceritanya," kata Betrand Peto saat ditemui di bilangan Senayan, Jakarta.
Sadar bahwa Ruben membutuhkan orang yang dapat memahaminya dengan baik, Onyo memutuskan berada di sisi ayahnya. Betrand Peto mendengarkan keluh kesah Ruben terkait permasalahan serius yang kini dihadapinya.
"Ada aku. Aku luangin waktu sama ayah. Saat aku tidak syuting, aku temani ayah, ayo kita ngobrol, kita cerita," kata Betrand Peto.
Dia memutuskan berada di sisi Ruben Onsu karena merasa perlakuan yang diterimanya sangat tidak adil. Onyo ingin meringankan beban ayahnya supaya tidak terlalu tenggelam dalam kesedihan.
"Ayah sehat terus, aku nggak mau ayah sakit. Pokoknya ayah harus semangat," ujar Betrand Peto.
Onyo menaruh harapan besar agar Ruben Onsu dapat bertemu dengan anak-anaknya suatu saat nanti.
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