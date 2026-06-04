Betrand Peto Bela Ruben Onsu Buntut Konfliknya dengan Sarwendah

Momen kebersamaan Ruben Onsu dan Betrand Peto. (Instagram: ruben_onsu)
JawaPos.com - Betrand Peto mengambil sikap tegas membela Ruben Onsu di tengah konfliknya yang semakin memanas dengan mantan istrinya, Sarwendah.
Pria yang kerap disapa Onyo mengirimkan pesan ditujukan kepada sang ayahanda di tengah panasnya permasalahan antara Ruben Onsu dengan Sarwendah.
"Ayah semangat ya. Koko di sini buat ayah," tulis Betrand Peto ditujukan kepada Ruben Onsu.
Onyo menyatakan, meski Ruben mendapat komentar negatif di publik, dia berharap saudara Jordi Onsu itu tetap dalam keadaan sehat dan tidak jatuh sakit.
"Koko belum bisa kalau nggak ada ayah. Kita lewati ini bareng-bareng ayah. Koko minta selalu sama Tuhan untuk ayah sehat terus, happy terus, bahagia terus," tulis Betrand Peto.
Onyo menegaskan bahwa ia sangat sayang terhadap Ruben Onsu. Sosok berjasa yang telah mengangkatnya menjadi anak hingga Betrand Peto kini lebih dikenal publik seperti sekarang.
"Ayah, koko cuma mau bilang kita memang nggak sedarah, tapi koko terima kasih sama ayah karena sudah hadir di hidup aku ayah. Koko sayang banget sama ayah. Aku bangga punya ayah. Love you ayah," ujar Betrand Peto.
Atas pesan cinta yang sangat besar tersebut, Ruben Onsu tampak terharu. Dia pun menyatakan bahwa Onyo termasuk anak yang baik.
"Koko sudah jadi anak baik, ayah juga akan selalu ada untuk koko, cici dan Nia. Ayah juga selalu bangga dan bersyukur punya anak-anak yang hebat dan kuat," ungkap Ruben Onsu.
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