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Abdul Rahman
Rabu, 10 Juni 2026 | 16.04 WIB

Tanggapan Sarwendah Saat Betrand Peto Putuskan Tinggal Bersama Ruben Onsu

Sarwendah. (Instagram: sarwendah29) - Image

Sarwendah. (Instagram: sarwendah29)

JawaPos.com - Hak asuh anak disepakati jatuh ke tangan Sarwendah setelah terjadi perceraian dengan Ruben Onsu  pada 24 September 2024 silam.

Semua anak, termasuk Betrand Peto, sempat tinggal bersama Sarwendah di sebuah rumah yang terletak di bilangan Cilandak, Jakarta Selatan. Sementara Ruben Onsu tinggal sendirian tanpa ada anak-anak bersamanya.

Satu tahun pasca mereka cerai, Betrand Peto kasihan terhadap Ruben Onsu tidak ada anak yang tinggal bersamanya. Dia pun memutuskan untuk tinggal bersama ayah angkatnya tersebut.

"Aku putuskan tinggal sama ayah karena menurutku, kemarin itu nggak adil. Karena semua anak (sama Sarwendah)," ujar Betrand Peto.

Penyanyi yang kerap disapa Onyo mengaku sedih melihat Ruben Onsu sendirian. Dia pun tergerak hatinya untuk tinggal bersama sang ayahanda. 

"Pada waktu itu bisa dibilang suasananya masih belum yang terlalu gimana (belum terlalu meruncing). Aku bilang sama ayah, 'aku temani ayah aja di sini'," cerita Betrand Peto menirukan perkataannya ke Ruben Onsu.

Ruben tentu saja sangat senang Onyo membuat keputusan tinggal bersamanya. Betrand Peto kemudian memberi tahu Sarwendah untuk dia tinggal bersama ayahnya. Permintaan Betrand Peto tersebut disetujui oleh Sarwendah. 

"Respons bunda santai, menghormati keputusan aku sebagai etika seorang anak ketika kedua orang tuanya bercerai," paparnya.

Beberapa waktu belakangan, hubungan Sarwendah dan Ruben Onsu meruncing. Hal itu terjadi setelah Ruben merasa dipersulit bertemu dengan anak-anak oleh mantan istrinya.

Editor: Abdul Rahman
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