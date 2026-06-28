BTS Cetak Rekor Baru, Single "SWIM" Raih Sertifikasi Silver BRIT

Ilustrasi photo dari x @soompi
JawaPos.Com - BTS kembali membuktikan dominasinya di panggung musik internasional.
Grup beranggotakan RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V, dan Jung Kook itu sukses mencetak pencapaian baru setelah single "SWIM" resmi memperoleh sertifikasi Silver BRIT dari British Phonographic Industry (BPI).
Penghargaan ini menjadi bukti bahwa popularitas BTS di Inggris tetap kokoh dan terus berkembang.
Sertifikasi Silver diberikan kepada lagu yang berhasil melampaui 200.000 unit penjualan dan streaming setara di Inggris.
Dengan capaian tersebut, "SWIM" bergabung dalam daftar panjang karya BTS yang telah meraih pengakuan dari BPI, sekaligus memperlihatkan daya tarik musik mereka yang terus diterima oleh pendengar lintas negara.
Keberhasilan "SWIM" juga menghadirkan rekor baru bagi BTS. Grup asal Korea Selatan tersebut kini resmi menjadi artis Korea pertama yang mengoleksi 13 single bersertifikasi Silver BRIT, sebuah pencapaian yang belum mampu disamai oleh musisi Korea lainnya di pasar musik Inggris.
Sebelum "SWIM", sederet lagu ikonis BTS lebih dulu mengantongi sertifikasi Silver BRIT. Beberapa di antaranya adalah "Dynamite", "Butter", "DNA", "Fake Love", "Boy With Luv", "Permission to Dance", "Life Goes On", hingga "My Universe".
Konsistensi tersebut menunjukkan betapa kuatnya pengaruh BTS di industri musik global selama bertahun-tahun.
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