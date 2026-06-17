Tuai Prestasi, SWIM Karya Grup BTS Kembali Naik ke 50 Besar Billboard Hot 100

JawaPos.com – Baru saja comeback setelah sekian lama, lagu terbaru milik boygrup Korea BTS masih menunjukkan kenaikan di Billboard Hot 100.

Dilansir dari Soompi, Selasa (16/6), menarik perhatian, di minggu ini, karya mereka yaitu SWIM, kembali ke 50 besar Hot 100.

Dengan prestasi itu, berarti menandai minggu kedua berturut-turut lagu SWIM kembali naik di tangga lagu.

Di minggu ke-11 di Hot 100, yang meranking lagu-lagu paling populer di Amerika Serikat, SWIM berhasil naik ke peringkat 41.

Kabarnya SWIM juga bertahan di peringkat 2 di tangga lagu Billboard Global Excl. U.S. dan urutan ke-5 di Global 200 pada minggu ke-11 di kedua tangga lagu tersebut.

Disukai penggemar, SWIM tetap stabil di peringkat 13 di tangga lagu Billboard Pop Airplay, yang mengukur pemutaran mingguan di stasiun radio Top 40 arus utama di seluruh Amerika Serikat.

Kemudian di tangga lagu Radio Songs, atau pemutaran mingguan di stasiun radio AS di semua genre, SWIM berada di peringkat ke-28.

Sementara itu, album BTS ARIRANG berada di peringkat ke-11 di Billboard 200 minggu ini, yang meranking album-album terpopuler di Amerika Serikat.

Menariknya, ARIRANG juga berada di peringkat ke-8 di tangga lagu Top Album Sales Billboard, yang berarti album tersebut merupakan album terlaris kedelapan minggu ini di Amerika Serikat.