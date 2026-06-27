Selamat, Karya Milik BTS ‘Dynamite’ jadi Video Musik Boy Group K-Pop Pertama yang Capai 2,1 Miliar Penayangan

BTS. Sumber foto: Soompi
JawaPos.com – Selalu sukses menampilkan karya-karya nya di atas panggung, kini BTS mencetak sejarah dengan mendapat 2,1 miliar penayangan video music Dynamite di YouTube.
Dikutip dari laman Soompi, Sabtu (27/6), hal ini pun membuat para penggemar turut berbahagia atas prestasi tersebut.
Pada tanggal 24 Juni sekitar pukul 8 pagi KST, video musik boy group untuk Dynamite melampaui 2,1 miliar penayangan.
Mereka membutuhkan waktu sekitar lima tahun, 10 bulan, dua hari, dan 19 jam sejak dirilis pada 21 Agustus 2020 pukul 1 siang KST.
Hanya butuh sekitar sembilan bulan untuk mendapatkan tambahan 100 juta penayangan dari total 2 miliar penayangan, memperbarui rekornya sebagai video musik BTS dengan penayangan tertinggi.
Disukai ARMY (penggemar), lagu ini menyampaikan pesan tentang kebahagiaan, semangat pantang menyerah, dan apresiasi terhadap hal-hal kecil dalam hidup.
Dengan nuansa disko-pop tahun 70-an ini dirilis untuk memberikan energi positif dan menghibur para pendengarnya di seluruh dunia.
Lagu ini memotivasi pendengarnya untuk bersinar terang seperti berlian dan tampil percaya diri apa adanya dalam menjalani hidup.
Grup hits ini juga memiliki sebuah film yang berjudul BTS BREAK THE SILENCE: THE MOVIE, mereka sukses menarik perhatian.
Dirilis pada Maret 2026, BTS menciptakan ARIRANG yang menandai album studio grup lengkap pertama dalam hampir enam tahun setelah hiatus mereka.
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