Makin Menegangkan, Shin Ha Kyun, Heo Sung Tae Beraksi di Pertarungan Sengit dalam Drama Fifties Professionals

JawaPos.com – Drama Korea Fifties Professionals terus menerus menjadi perhatian, dimana mereka telah membagikan foto-foto terbaru menjelang minggu terakhirnya

Dikutip dari laman Soompi, Sabtu (27/6), menceritakan tentang tiga pria tampak biasa tetapi diam-diam berbahaya yang kembali beraksi karena takdir, drama ini menjadi sorotan.

Terlihat di episode sebelumnya, Jung Ho Myung (Shin Ha Kyun) melakukan operasi penyamaran yang teliti, mencurigai identitas asli Bulgae (Oh Jung Se), ia hidup sebagai Bong Je Soon sambil berpura-pura kehilangan ingatannya.

Bulgae kemudian membius Kang Beom Ryong (Heo Sung Tae) dan Ma Gong Bok (Lee Hak Joo) untuk mencuri penerima dan melarikan diri.

Ternyata itu semua adalah bagian dari rencana yang telah diperhitungkan sebelumnya oleh Jung Ho Myung.

Setelah memastikan identitas Bulgae melalui penggunaan penerima palsu, Jung Ho Myung menghubunginya, menyarankan agar mereka bersama-sama mengungkap kelemahan Han Kyung Wook (Kim Sang Kyung).

Terlihat keempat pria tersebut mengenakan setelan serba hitam, memulai misi terakhir mereka melawan kejahatan besar dalam poster terbaru.