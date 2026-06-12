Makin Seru, Kwon Yul dan Kim Sang Kyung Buat Rencana Baru di Drama Fifties Professionals

JawaPos.com – Kisah Kim Sang Kyung dan Kwon Yul dalam drama Korea makin ditunggu, dimana mereka akan meluncurkan rencana politik baru untuk targetnya, Kang Shin Il.

Dikutip dari Soompi, Jum’at (12/6), drama seru ini mengisahkan tiga pria paruh baya yang tampak biasa tetapi diam-diam berbahaya, mereka kembali beraksi karena takdir

Saat diasingkan ke pulau terpencil Yeongseon setelah sebuah insiden misterius, mereka memulai pencarian yang pahit manis dan komedi untuk mengungkap kebenaran tentang hari 10 tahun lalu

Membuat penasaran, Jung Ho Myung (Shin Ha Kyun) dan Kang Beom Ryong (Heo Sung Tae) mengesampingkan konflik lama mereka dan bergabung.

Hal ini juga menandai dimulainya serangan balik mereka terhadap Han Kyung Wook (Kim Sang Kyung), kemudian Jaksa Kang (Kim Shin Rok) menyelidiki bukti bahwa Heaven Capital secara sistematis merebut tanah dari penduduk Pulau Yeongseon.

Untuk episode terbaru, Han Kyung Wook dan Ketua Do (Kwon Yul) duduk berhadapan dalam suasana tegang.

Kali ini, ia mengalihkan perhatiannya kepada saingan politiknya, Kim Sun Joong (Kang Shin Il), Han Kyung Wook dan Ketua Do juga terlihat mempersiapkan kampanye untuk menggambarkan Kim Sun Joong sebagai politisi korup.

Tampak santai, foto-foto lain menangkap pertemuan mencurigakan antara Ketua Do dan Geum Kang Sik (Lee Soon Won).

Bertindak sebagai informan untuk Ketua Do, Geum Kang Sik melaporkan pergerakan Yoo In Gu atas instruksinya.