Jadi Tontonan Menarik, Shin Ha Kyun, Oh Jung Se, dan Heo Sung Tae akan Beraksi dalam Drama Fifties Professionals

JawaPos.com - Tayang perdana pada 22 Mei pukul 21.50. KST, Heo Sung Tae, rencananya akan menjadi pemeran di drama Korea Fifties Professionals.

Dikutip dari Soompi, Jum’at (15/5), drama bergenre aksi-komedi ini menghadirkan kisah tentang tiga pria paruh baya yang diam-diam berbahaya.

Pernah berjaya di puncak bidang masing-masing, ketiga pria tersebut, diasingkan ke pulau terpencil Yeongseon setelah sebuah insiden misterius.

Akhirnya mereka memulai pencarian yang pahit manis dan komedi untuk mengungkap kebenaran tentang hari yang menentukan dari 10 tahun yang lalu hingga mengubah hidup mereka.

Drama ini menceritakan kisah tiga pria yang tubuhnya telah menua, tetapi kesetiaan dan insting mereka tetap kuat.

Shin Ha Kyun, yang memerankan Jung Ho Myung dalam drama ini, telah mendapatkan reputasi atas akting emosionalnya yang halus.

Menghadirkan ekspresi yang berganti-ganti antara kenormalan dan kegilaan, ia meninggalkan kesan mendalam di setiap perannya.

Kemudian Oh Jung Se, yang memerankan Bong Je Soon, dengan mudah beralih antara penampilan sehari-hari yang natural serta akting emosional yang mendalam.

Memerankan Kang Beom Ryong, Heo Sung Tae, yang, memiliki karisma yang kuat dan kehadiran di layar yang mengesankan.