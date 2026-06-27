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Leni Setya Wati
Minggu, 28 Juni 2026 | 05.53 WIB

EVAN Tampil Memukau dalam Pemotretan Perdana untuk W Korea, Pancarkan Aura Bintang Solo yang Karismatik

Ilustrai photo dari x @evanndeer - Image

Ilustrai photo dari x @evanndeer

JawaPos.com - EVAN kembali membuktikan daya tariknya sebagai salah satu bintang muda yang tengah bersinar lewat pemotretan eksklusif untuk W Korea edisi Juli 2026.

Tak sekadar menjadi sesi foto biasa, editorial ini menjadi panggung bagi sang solois untuk menampilkan sisi dirinya yang lebih dewasa, berkelas, dan penuh karakter.

Mengusung tema "EVAN's First Scene", pemotretan tersebut menyajikan beragam konsep yang memadukan estetika modern dengan sentuhan artistik khas majalah fashion ternama.

Dari balutan busana bernuansa minimalis hingga siluet avant-garde yang berani, EVAN tampil memancarkan pesona yang berbeda di setiap bidikan kamera. 

Tatapan tajam, ekspresi emosional, serta pembawaannya yang natural sukses menghidupkan setiap konsep yang diusung.

Kemampuannya beradaptasi dengan berbagai gaya menjadi salah satu sorotan utama dalam editorial ini.

Setiap pergantian busana menghadirkan karakter baru, memperlihatkan fleksibilitas EVAN sebagai seorang entertainer yang mampu menyatukan dunia musik dan fashion dalam satu karya visual yang memukau.

Menariknya, W Korea memberikan porsi istimewa bagi EVAN dengan menghadirkan editorial sepanjang lebih dari 70 halaman lengkap dengan beberapa versi sampul eksklusif.

Pencapaian tersebut menjadi bukti besarnya kepercayaan industri fashion terhadap potensi dan pengaruh sang artis yang terus berkembang.

Seiring meningkatnya popularitasnya sebagai solois, EVAN semakin menunjukkan bahwa dirinya bukan hanya memiliki kemampuan vokal dan performa panggung yang kuat, tetapi juga karisma visual yang mampu menarik perhatian rumah mode dan media fashion ternama.

Editor: Hanny Suwindari
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