Kim Gi Pil dan EVAN Jadi Pembuka Worldview Clash, Siap Hadirkan Percakapan Penuh Perspektif Baru

Ilustrasi gambar dari pinterest @andrea_18
JawaPos.com - Program variety terbaru Worldview Clash resmi memperkenalkan pasangan tamu pertamanya.
Komedian Kim Gi Pil dan penyanyi solo EVAN dipercaya menjadi bintang tamu pembuka yang akan mengawali perjalanan acara dengan obrolan hangat, penuh kejutan, sekaligus menghadirkan sudut pandang yang berbeda.
Cuplikan perdana yang telah dirilis sukses membangkitkan rasa penasaran penonton. Sejak awal pertemuan, Kim Gi Pil dan EVAN langsung menampilkan chemistry yang mengalir alami.
Candaan ringan berpadu dengan percakapan yang mendalam, mencerminkan konsep utama Worldview Clash yang mengedepankan perbedaan cara berpikir dalam suasana santai.
Tak sekadar menjadi program bincang-bincang biasa, Worldview Clash mengajak para tamunya untuk saling bertukar cerita mengenai kehidupan, perjalanan karier, hingga pengalaman yang membentuk pandangan mereka.
Format ini diharapkan mampu menghadirkan diskusi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari sekaligus memberikan inspirasi bagi para penonton.
Kim Gi Pil dikenal sebagai sosok yang piawai mencairkan suasana dengan selera humornya, sementara EVAN hadir dengan pengalaman panjang sebagai musisi yang telah melewati berbagai fase dalam industri hiburan.
Perpaduan karakter keduanya diyakini akan menghasilkan percakapan yang menarik dan penuh warna.
Dalam video pra-rilis, keduanya tampak berbagi tawa tanpa canggung. Di balik suasana yang ringan, mereka juga mulai menyinggung berbagai pengalaman pribadi yang memperlihatkan sisi lain dari masing-masing sosok, membuat penonton semakin penasaran dengan isi episode lengkapnya.
Melalui konsep yang menggabungkan hiburan dan refleksi, Worldview Clash ingin menghadirkan ruang bagi para tamu untuk berbicara secara jujur tanpa sekat.
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