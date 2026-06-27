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Leni Setya Wati
Minggu, 28 Juni 2026 | 05.23 WIB

LE SSERAFIM Dipastikan Jadi Headliner Closing Ceremony BlizzCon 2026

Ilustrai photo dari x @Kpop_Herald - Image

Ilustrai photo dari x @Kpop_Herald

JawaPos.com - LE SSERAFIM kembali menorehkan prestasi di panggung global. Girl group besutan SOURCE MUSIC tersebut resmi diumumkan sebagai headliner closing ceremony BlizzCon 2026, menghadirkan penampilan spesial yang akan menutup salah satu konvensi gim terbesar di dunia pada 13 September 2026 di Anaheim Convention Center, California.

Kembalinya LE SSERAFIM ke panggung BlizzCon menjadi bukti kuat bahwa popularitas mereka terus meluas hingga menembus industri gim internasional.

Setelah sukses menciptakan momen berkesan dalam penampilan perdana mereka di BlizzCon 2023, grup ini kembali dipercaya untuk menghadirkan pertunjukan penutup yang dipastikan akan menjadi salah satu sorotan utama acara tahun ini.

Blizzard Entertainment menggambarkan penampilan LE SSERAFIM sebagai puncak kemeriahan BlizzCon 2026.

Energi panggung yang eksplosif, koreografi yang presisi, serta deretan lagu penuh semangat diyakini akan menciptakan pengalaman tak terlupakan bagi ribuan penggemar yang hadir langsung maupun jutaan penonton yang menyaksikan secara daring.

Momen ini juga menjadi semakin spesial karena berlangsung menjelang tur Amerika Serikat LE SSERAFIM.

Banyak penggemar berharap grup yang beranggotakan Kim Chaewon, Sakura, Huh Yunjin, Kazuha, dan Hong Eunchae itu kembali membawakan "Perfect Night", lagu kolaborasi dengan Overwatch 2 yang sempat mendominasi berbagai tangga lagu dan mendapat sambutan luar biasa dari komunitas gamer maupun pencinta K-pop.

Hingga kini, Blizzard masih merahasiakan daftar lagu maupun kemungkinan adanya kolaborasi baru selama acara berlangsung.

BlizzCon sendiri dikenal sebagai ajang tahunan yang mempertemukan komunitas penggemar berbagai gim populer Blizzard, mulai dari World of Warcraft, Diablo, Overwatch, hingga Hearthstone.

Kehadiran LE SSERAFIM sebagai penampil utama menunjukkan semakin eratnya hubungan antara industri musik Korea Selatan dengan dunia gim global, sekaligus memperlihatkan bagaimana K-pop telah menjadi bagian penting dalam budaya hiburan digital.

Editor: Hanny Suwindari
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