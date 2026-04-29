Siap-siap, LE SSERAFIM Rilis Tanggal dan Lokasi Tur Dunia 2026 ‘PUREFLOW’

LE SSERAFIM. (Soompi)
JawaPos.com – Memiliki popularitas yang tak main-main, LE SSERAFIM, girlgrup Korea Selatan akan melakukan tur keliling dunia.
Dikutip dari Soompi, Rabu (29/4), konser yang berjudul PUREFLOW itu tentunya menghadirkan antusias tersendiri untuk penggemarnya.
LE SSERAFIM juga telah mengumumkan detail tanggal dan lokasi untuk tur mendatang mereka di tahun 2026 ini.
Mereka akan memulai tur di Korea pada 11-12 Juli, kemudian megunjungi berbagai wilayah di Jepang, yang diawali ke Osaka tanggal 25-26 Juli.
Los Angeles juga mereka kunjungi pada 16 September, yang dilanjutkan berkeliling ke wilayah Amerika Serikat lainnya, Eropa, dan kota-kota lain di Asia.
LE SSERAFIM diketahui memulai debutnya pada 2 Mei 2022, dengan merilis album mini pertama mereka, Fearless.
Pada tanggal 25 Januari 2023, LE SSERAFIM melakukan debut di Jepang dengan merilis sebuah single Jepang bertajuk Fearless.
Fearless menjadi karya yang spektakuler hingga meraih perhatian penggemar di seluruh belahan dunia.
Single yang didebutkan yaitu versi Jepang dari Fearless dan Blue Flame, bersama dengan lagu asli Jepang, Choices.
