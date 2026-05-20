Sischa Widya Maharani
Rabu, 20 Mei 2026 | 16.15 WIB

Nyeri Leher, Chaewon LE SSERAFIM Umumkan Hiatus dari Aktivitas Grup

Chaewon LE SSERAFIM akan hiatus sementara. (X @le_sserafim)

JawaPos.com - Kabar kurang menyenangkan datang dari dunia K-pop, Chaewon dari LE SSERAFIM dipastikan menghentikan sementara aktivitasnya.
 
Pada 19 Mei 2026, agensi SOURCE MUSIC merilis pernyataan resmi terkait kondisi kesehatan Chaewon. 
 
Dalam pengumuman tersebut, pihak agensi menjelaskan bahwa sang idol mengalami nyeri pada bagian leher dan sempat mendapatkan perawatan medis di rumah sakit.
 
Menurut hasil pemeriksaan dokter, Chaewon disarankan untuk beristirahat selama beberapa waktu dan mengurangi aktivitas agar proses pemulihannya berjalan dengan baik. 
 
"Kim Chaewon baru-baru ini menjalani perawatan di rumah sakit karena nyeri leher dan telah disarankan oleh tim medis untuk beristirahat selama jangka waktu tertentu dan memantau pemulihannya," tulis agensi yang dikutip dari Soompi.
 
Agensi pun memutuskan untuk memprioritaskan kesehatan artis mereka dibanding jadwal promosi yang telah direncanakan.
 
Akibat kondisi tersebut, Chaewon dipastikan tidak dapat menghadiri sejumlah kegiatan yang sebelumnya sudah diumumkan kepada publik. 
 
Beberapa jadwal yang dibatalkan termasuk festival universitas, Spotify PURE FLOWERS LIVE hingga penampilan di program musik mingguan.
 
Pihak agensi juga menegaskan bahwa jadwal Chaewon ke depan akan disesuaikan lagu mengikuti perkembangan kesehatannya. 
 
Untuk sekarang, mereka ingin memastikan sang idol benar-benar pulih sebelum kembali beraktivitas di industri hiburan.
