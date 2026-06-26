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Leni Setya Wati
Sabtu, 27 Juni 2026 | 01.35 WIB

Dari Masa Sulit hingga Sukses, Kim Moo Yeol dan Yoon Seung Ah Ungkap Kisah Mereka di You Quiz on the Block

Ilustrasi photo dari Pinterest @Miiin

 

 
 
JawaPos.com - Pasangan selebritas Korea Selatan, Kim Moo Yeol dan Yoon Seung Ah, siap mencuri perhatian publik lewat penampilan spesial mereka di program bincang-bincang populer You Quiz on the Block.
 
Dalam episode yang penuh kehangatan ini, keduanya membuka lembaran kisah kehidupan yang selama ini jarang diungkap ke publik, mulai dari lika-liku perjalanan karier, masa-masa sulit yang pernah mereka hadapi, hingga cinta yang menjadi sumber kekuatan di setiap langkah.
 
Kehadiran Kim Moo Yeol dan Yoon Seung Ah langsung memicu antusiasme penggemar.
 
Dikenal sebagai salah satu pasangan paling harmonis di industri hiburan Korea, mereka tak hanya membagikan cerita di balik kesuksesan, tetapi juga memperlihatkan bagaimana perjuangan dan dukungan satu sama lain menjadi fondasi hubungan yang terus bertahan di tengah padatnya dunia hiburan.
 
Salah satu momen paling menyentuh terjadi ketika tim produksi menghadirkan pesan video spesial dari Yoon Seung Ah.
 
Dengan penuh emosi, ia mengenang perjalanan panjang yang mereka lalui bersama sejak masa-masa penuh keterbatasan hingga akhirnya mampu menikmati hasil dari kerja keras yang telah diperjuangkan selama bertahun-tahun.
 
Ungkapan tulus tersebut membuat Kim Moo Yeol tak mampu menyembunyikan rasa harunya.
 
Dalam kesempatan yang sama, Kim Moo Yeol juga mengenang awal perjalanan kariernya yang jauh dari kata mudah.
 
Sebelum dikenal sebagai aktor papan atas, ia sempat menjalani berbagai pekerjaan sambilan demi mempertahankan mimpinya di dunia akting.
 
Berbagai tantangan, tekanan finansial, hingga rasa putus asa pernah menghampirinya, tetapi semua itu justru membentuk tekadnya untuk terus melangkah hingga berhasil meraih posisi seperti sekarang.
 
Tak hanya berbicara tentang perjuangan, pasangan ini juga mengisahkan bagaimana mereka menjaga hubungan tetap hangat di tengah kesibukan masing-masing.
 
Bagi Kim Moo Yeol dan Yoon Seung Ah, komunikasi, saling percaya, serta dukungan tanpa syarat menjadi kunci utama dalam mempertahankan rumah tangga yang telah mereka bangun selama bertahun-tahun.
 
Episode You Quiz on the Block kali ini menghadirkan perpaduan kisah inspiratif, tawa hangat, dan momen emosional yang memperlihatkan sisi paling personal dari pasangan tersebut.
 
Penonton diajak menyaksikan bahwa di balik sorotan kamera dan gemerlap industri hiburan, terdapat perjalanan panjang yang dipenuhi pengorbanan, kerja keras, serta cinta yang tumbuh semakin kuat seiring waktu.
 
Melalui perbincangan yang jujur dan penuh makna, Kim Moo Yeol dan Yoon Seung Ah membuktikan bahwa kesuksesan bukanlah hasil yang diraih dalam semalam.
 
Dibutuhkan ketekunan, keberanian menghadapi kegagalan, dan kehadiran seseorang yang selalu mendampingi di setiap fase kehidupan.
 
Tak heran jika episode ini diprediksi menjadi salah satu tayangan You Quiz on the Block yang paling berkesan dan menyentuh hati para penonton.
 
 
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Editor: Novia Tri Astuti
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